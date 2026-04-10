Проучване: Тръмп е по-голяма заплаха за европейците от Китай

Американският президент Доналд Тръмп се възприема като по-голяма заплаха за Европа от Китай. Това показва ново мащабно европейско социологическо проучване.

A new EU-wide poll shows US President Trump is viewed as a greater threat than China, with 36% of respondents naming the US under his leadership compared to 29% for Beijing. Russia remains the top concern, cited by over 70% across surveyed countries. #EU pic.twitter.com/qag7Qip96x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2026

Според данните, 36% от анкетираните посочват САЩ под неговото ръководство в сравнение с 29% за Пекин. Все пак Русия остава най-голям проблем за европейците. Над 70% от жителите на Стария континент смятат Москва за истинската заплаха за начина им на живот, посочва проучването.

Испанците са тези, които определят Тръмп като най-голяма заплаха за страната си и Европа. Едва 30 на сто от тях имат положително мнение за настоящия американски президент. Припомняме, че през последните седмици между Мадрид и Вашщингтон се разрази истинска словесна война, след като Испания отказа на САЩ да ползва базите й за операцията си в Иран. В класацията следват Италия, Белгия, Франция, Германия и Полша.

След завръщането си на власт през януари 2025 г., Тръмп постави под въпрос ангажимента на Вашингтон към НАТО, заплаши да анексира Гренландия и Канада, удари съюзниците с мита и започна война с Иран, към която европейските страни отказаха да се присъединят. Само 12% от анкетираните през март в Полша, Испания, Белгия, Франция, Германия и Италия виждат Америка като близък съюзник, докато 36% я виждат като заплаха. За разлика от това, Китай е възприеман като заплаха от 29% от анкетираните в шестте страни.

На национално ниво заплахата от Вашингтон е по-силна от тази от Пекин в четири държави, като само респондентите във Франция и Полша възприемат заплахата от Китай като по-висока. Сигнализирайки за втвърдяване на нагласите към САЩ, анкетата също така посочи задълбочаващо се противоречие в основата на европейската политика за сигурност. Избирателите искат Европа да бъде по-добре въоръжена и по-самостоятелна, тъй като доверието в САЩ ерозира, но апетитът им избледнява, ако отбраната означава лични жертви, по-големи бюджети или безсрочна подкрепа за Украйна. Русия е явен враг – 70% от всички анкетирани я възприемат като заплаха.

Проучването „European Pulse“, проведено от Cluster17 за POLITICO и beBartlet, е анкетирало 6698 европейци в Испания, Германия, Франция, Италия, Полша и Белгия от 13 до 21 март. Хората в Испания са най-негативно настроени към Съединените щати, като 51% казват, че Вашингтон представлява заплаха за Европа, което е най-високият дял сред анкетираните. Мадрид пое водеща роля в противопоставянето на войната, която Тръмп започна през февруари срещу Иран, и беше смъмрен от президента за ниските си разходи за отбрана.

В Италия 46% са заявили, че САЩ са заплаха, позиция, подкрепена от 42% от белгийците, 37% от френските анкетирани и 30% от германците. Полша, която граничи с Русия и вижда съюза със САЩ като ключова гаранция за сигурността си, е изключение: само 13% от анкетираните казват, че САЩ представляват риск. Анкетата показа и подкрепа за по-голяма стратегическа автономност.

В шестте страни 76% от анкетираните са заявили, че биха подкрепили изпращането на военните на страната си за защита на съюзник от НАТО, ако бъде нападнат. Подкрепата се е увеличила до 81%, когато сценарият е включвал защита на друг член на ЕС. Във всяка анкетирана страна подкрепата за военна помощ значително надделява над противопоставянето.

Подкрепа без жертви

Но този консенсус рязко отслабна, когато въпросът се насочи към личното участие. Само 19% от анкетираните са заявили, че биха били готови да „вземат оръжие и да се бият“, ако собствената им страна бъде нападната. Близо половината (47%) са заявили, че биха предпочели да участват в небойни дейности, като логистика, медицинска помощ или гражданска защита. Други 16% са заявили, че биха подкрепили страната си, без да участват пряко, докато 12% са заявили, че биха обмислили напускане на страната.

Разликата между политическата подкрепа за отбрана и индивидуалната готовност за бой подчертава предизвикателството, пред което са изправени европейските правителства, докато увеличават военните си амбиции и се борят с недостига на персонал. Проучването показа също, че избирателите като цяло приемат необходимостта от по-силна европейска отбранителна позиция, въпреки че остават разделени относно нейното финансиране.

В шестте страни 86% са съгласни, че Европа трябва да развие собствени отбранителни способности, като 56% са категорично съгласни. Подкрепата е особено висока в Полша и Белгия (и в двете по 95%) и Германия (89%).

Имаше и широко разпространена подкрепа за по-дълбока военна интеграция, като 69% от анкетираните подкрепят създаването на обща европейска военна сила, действаща редом с националните армии. Подкрепата варираше от 60% във Франция до 83% в Белгия.

И все пак мненията се разделиха, когато стана дума за разходите. В цялото проучване 37% казват, че страната им харчи „приблизително правилната сума“ за отбрана, докато идентичен дял смятат, че разходите „не са достатъчни“. В същото време 22% казват, че страната им вече харчи твърде много.

Разликите на ниво държава бяха силно изразени. В Германия (40%), Франция (44%) и Испания (43%) анкетираните заявиха, че разходите за отбрана трябва да се увеличат. В Италия 39% казаха, че разходите са твърде високи - най-високото ниво сред анкетираните страни. Полша се открои, като мнозинството (56%) каза, че настоящите нива на разходите са горе-долу правилни.

Тези мнения като цяло съответстват на текущите нива на разходите. Полша планира да похарчи 4,8% от БВП за отбрана тази година, най-високият показател в НАТО и много повече от другите анкетирани страни.