Провалихме се цивилизационно в Украйна, ще ни мразят вечно: Констатация на виден руски пропагандист (ВИДЕО)

"И какво ще получим ние накрая? Дори да вземем останалата част от Донецка област? Най-общо казано ситуацията ще е неясна. Няма да има триумфален край на "специалната военна операция" (СВО – гнусното име, което режимът на руския диктатор Владимир Путин налага за подпалената от него пълномащабна война в Украйна). Целите, които набелязахме през февруари, 2022 година – помните ли ги, ще останат неизпълнени". Думите са на един от известните руски пропагандисти Максим Калашников, който е считан за дясна ръка на Игор Гиркин. Гиркин е украинец, който обаче още отпреди над 11 години пое по пътя на вярност към Путин и беше дори т.нар. министър на отбраната на т.нар. ДНР (Донецка народна република). Сега Гиркин лежи в руски затвор, с 4-годишна присъда за тероризъм и екстремизъм, след като в Хага беше осъден на първа инстанция за свалянето на полет MH17 – Още: Не може да излезе условно: Гиркин е обявен за "склонен да избяга"

"На територията на оставащата част от Украйна ще горят вечни пламъци в памет на падналите във войната, тя ще бъде наричана Война за независимост и младите ще бъдат възпитавани в омраза и ще бъде култивиран дух на отмъщение. Това е културно и цивилизационно поражение за Русия. Ние постоянно изтъкваме паметта за Великата отчествена война, но стана така, че се провалихме да направим това, което направиха нашите предци", заключи Калашников.

An associate of Strelkov, the Russian fascist Maxim Kalashnikov, appears to have regained his senses, admitting that the Russians have failed in the “cause of their forefathers” and that a generation of young Ukrainians driven by revenge and a desire to reclaim what was lost will… pic.twitter.com/RnKMr8tcyE — WarTranslated (@wartranslated) November 3, 2025

Думите му идват точно когато Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) разкри имената на още петима руски военни, които ГУР счита за носещи отговорност за клането в Буча през пролетта на 2022 година. Това са лейтенант Юрий Ким (роден 1997), командир на взвод в 4-та десантно-щурмова рота на 2-ра батальонна тактическа група; редник Евгений Мешалкин (2001), стрелец-оператор; старши сержант Анатолий Павлов (1990), командир на оръдие във 2-ра батарея за самоходна артилерия; старши сержант Шамил Гасангулиев, командир на отделение в 4-та десантно-щурмова рота; старши войник Павел Кретинин (1985), заместник-командир на взвод в 2-ра батальонна тактическа група. ГУР сочи, че те са екзекутирали 17 цивилни украински граждани:

На този фон, дори в Индия вече тръгна протест на роднини на "привлечени" да се бият в армията на Путин в Украйна индийски граждани - Още: Нация, оформена от войната: Неразбирането на историята създаде агресивния манталитет на руснаците

In India, relatives of those recruited into the Russian army took to the streets to demand the return of their loved ones. pic.twitter.com/yTGP9hD8Bz — WarTranslated (@wartranslated) November 3, 2025