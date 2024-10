Пушечно месо: За няколко метра напред руснаците убиват и свои (ВИДЕО, 18+)

Използваната постоянно и отдавна в пълномащабната война в Украйна руска тактика, известна с името "пушечно месо", стига до нови висоти на ужас.

По същество тактиката представлява следното - опит за пробив чрез превъзходство в жива сила и количество техника, независимо какви ще са загубите, защото все ще остане достатъчно ресурс за тактически успех. Нов пример, този път от Кураховското направление, смразява докъде може да стигнат нещата: Пореден дневен рекорд на избити руски войници в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО, 18+)

Украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", публикува заснето от дрон видео, за което разказва, че показва следното – руски пехотинец застрелва свой другар танкист, защото танкистът тичал да се спаси към тяхната позиция и така я разкрива за украинските оператори на дронове. Дали е точно така, не е ясно - но долните видеокадри (18+, да не се гледат от непълнолетни, малолетни и хора със слаби нерви), показват ясно как войник застрелва свой другар, минаващ покрай него:

Russian infantryman shot his fellow tanker, who ran to their position and exposed it to the Ukrainian drone.



Before that, another Russian soldier tried to stop his enraged comrade, but failed, so he killed the tanker.



