Путин: Армията и народът не бяха с метежниците (ВИДЕО)

Той отново говори за бунта на собственика на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин като похвали руската армия, че в тази ситуация е действала точно и съгласувано като е доказала лоялността си към военната клетва и родината и е проявила отговорност за съдбата на народа.

Путин обаче не уточни каква точно е била съгласуваността на действията на руската армия при положение, че наемниците на Пригожин през целия ден на 24 юни контролираха изцяло град Ростов на Дон с военните обекти и летището там, както и че превзеха още един голям руски град, Воронеж, на практика без съпротива от страна на редовната армия и след това настъпиха към столицата Москва.

They forgot to invite the true heroes of the defense of Moscow against the Prigozhin's rebellion to another staged show.

Remember that the only force that stood in the way of the tank columns were the workers who bravely unscrewed the asphalt in front of the column of invaders.… pic.twitter.com/KPFV4zpi80