Путин: Руската армия печели. Данни, че тя отстъпва с рекорден брой убити плюс нов вид руски лъжи за военни победи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна губи "елементите на държава, не може да съществува суверенно – мисля, че е очевидно, тя е управлявана отвън". Това беше една от многото пропагандни лакърдии, които руският диктатор Владимир Путин изсипа на ежегодното издание на политическия форум "Валдай". Само че тази година форумът не се провежда във Валдай, а в Москва – и това е защото тази уж държава, която по внушението на Путин я няма, така подпали с дроновете си в Русия, че руският диктатор реши за по-безопасно да лее "мъдростите си" от Москва – ОЩЕ: "Това е просто нелепо": Путин отхвърли предложението за взаимно спиране на ударите (ВИДЕО)

Putin on Ukraine:



Ukraine cannot exist on its own. It’s losing its elements of statehood. It’s being managed from outside. pic.twitter.com/mBufTZMfNw — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

В типичния ченгеджийски стил на КГБ, Путин не изневери на себе си и продължи да сее познати внушения. Например – ако загубата на територии била неизбежна, имало ли смисъл да се вкопчваш в тази територия (директен намек за Донбас)? Проблемът не бил земята, а човешките жертви. Ние печелим и без това, увери Путин, който настоя, че Русия поставяла основи за условия за дълготраен мир, докато обясняваше как "убийството на руснаци" и "русофобията" не можело да са държавна политика. А Донбас щял да бъде "освободен" по-рано от 1,5-2 години, обаче, разбирате ли, "ние искаме да прекратим всичко по-бързо с помощта на мирни преговори" - трябвало само да се спре да се обвинява Русия, че не иска такива преговори и "на база реалностите на терен да се вземат съответните решения от самата Украйна и от "спонсорите ѝ", които били "основно в Европа".

Putin on Ukraine:



If the loss of these territories is unavoidable, does it make sense to cling to this territory?



The problem is not this chunk of land. It's about the people.



We have to create an environment that saves us, not a ceasefire, but rather a durable peace for the… pic.twitter.com/6I52uqyJ8X — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Putin: Russia will “liberate” Donbas much earlier than in 1.5–2 years, as they believe in Ukraine and Europe



“If the loss of territories is inevitably going to happen, is there any point in clinging to them?”



He added that Russia is seeking Ukraine’s “neutral status.”



And what… pic.twitter.com/GKihepAwfN — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2026

Само че през септември, 2026 година, руската армия е поставила под контрол 175,54 квадратни километра украинска земя, докато е загубила контрола си върху 256,35 километра украинска земя – това е оценка на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Оценката е направена на база анализ на редица геолокализирани видеокадри – и се оказва, че всеки ден през септември руската армия е трябвало да отстъпва от 2,69 квадратни километра, които преди това е владеела. Освен това – руски войници са навлезли да се бият (инфилтрация) на нови 143,2 квадратни километра украинска земя през септември, обаче са били принудени да се махнат от 318,38 квадратни километра, където преди септември са навлезли и са се мъчели да установят позиции. "Никакви териториални придобивки в замяна на 46 320 убити и ранени войнци само през септември (рекорд и трети пореден месец с над 40 000 убити и ранени руски войници)", заключва Институтът за изучаване на войната, визирайки украинските официални данни за загубите на руската армия, за които украинският президент Володимир Зеленски уточни наскоро: За всеки убит/ранен руски войник, който се вписва в статистиката, има геолокализирани видео и снимкови кадри. ISW отдавна повтаря, че внушенията на Путин как Русия неизбежно ще победи на фронта не са нищо повече от по-рафинирани мечти. Най-пресният пример за територията е операция "Вивалди" - ISW изрично напомня, че тя продължава и при Лиман руските военни части са поставени под постоянен украински натиск т.е. чакат се още лоши за тях резултати, а украинският военен анализатор Олександър Коваленко дава пореден пример за руските лъжи как руската армия побеждава. В официалния си канал в Телеграм Коваленко посочва, че руското военно министерство обявило село Егоровка в Запорожка област за превзето. Селото се намира западно от Гуляйполе, а Коваленко е категоричен – най-близката руска позиция до него е на 10 километра източно. "Какви доказателства представи руското министерство на отбраната за превземането на Егоровка? Видеозапис на удар по село с термобарични боеприпаси, удар с дрон върху празен пикап на Въоръжените сили на Украйна, полет на FPV дрон над селото. И така, къде е реалното присъствие (на войници)", пита Коваленко и се подиграва, че Русия вече брои за "освободени" украински населени места, които всъщност единствено обстрелва с артилерия, дронове и ракети - ОЩЕ:

Още от речта на Путин пред "Валдай" - каква тристранна среща между него, Зеленски и американския президент Доналд Тръмп да има, трябвало да има дневен ред за нея, какво ще се дискутира. "Всички видове диалог са за по-добро", заключи той. Пред Financial Times Зеленски заяви, че украинското разузнаване се добрало до данни, че има заповед на Путин да се усилят ударите по цивилни и гражданска инфраструктура в Украйна от септември, 2026 година нататък. Мотото на заповедта било: "Няма правила":

Putin on a trilateral meeting:



We need an agenda. We need to understand what would be an agenda for any possible trilateral.



What will we discuss? pic.twitter.com/ZMNREVZ7an — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

И както говори за "по-добро", Путин определи, че западни предприятия, които правят оръжия за Украйна, са заплаха и тя трябва да бъде наблюдавана от Въоръжените сили на Руската федерация, да знаят те откъде идват заплахи. Но и точни думи на руския диктатор: "Не мисля, че ще осъществим удари на територията на страни, където се произвеждат оръжия за Украйна". На този фон, друга реплика: "Като има пушка на стената, рано или късно ще гръмне". Тя обаче беше изречена в рамките на разсъжденията на Путин как ако Калининград бъде нападнат от НАТО, Русия щяла да използва "всички видове оръжия, с които разполага", за да го защити и как на света вече имало много опасни за съществуването на човечеството оръжия – а Путин не бил сигурен дали някога някое може да бъде използвано:

Putin:



I am not saying that we are going to strike enterprises in the countries supplying weapons to Ukraine, but this is a threat, and we are monitoring it closely. pic.twitter.com/4PZU9mSsts — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Putin on nuclear weapons:



If a gun is hanging on the stage, sooner or later it must go off. https://t.co/Z1WXIQszIh pic.twitter.com/I5KEXERTdF — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

"Мнозина в Европа, която е гробище на империи, искат да довършат Руската империя, която отдавна не съществува. Може би в Европа са го пропуснали" - още една путинова мъдрост, докато по-рано на 1 октомври говорителят му Дмитрий Песков обясни как реализация на големи икономически проекти съвместно между САЩ и Русия ще е изгодна и за двете страни. Обаче американците, за съжаление на Русия и въпреки очевидните облаги, обвързвали този процес с уреждането на мир в Украйна – първо да имало уреждане на мир, после взаимни проекти с Русия. Путин добави и, че "Европа сама щяла да се разгради", нямало нужда Русия един вид да помага - ОЩЕ: Песков: За съжаление САЩ искат първо мир в Украйна, а не да печелим заедно (ВИДЕО)

Putin on Europe: We don’t need to dismantle the EU, it will dismantle itself



At the same time, the Russian dictator decided to alternate the carrot and the stick, courting pro-Russian forces in Europe.



He promised that European companies would get their assets back in Russia… https://t.co/wuwL8LB5yh pic.twitter.com/bLKOfHbctV — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026

Що се отнася за войната, особено показателна новина от 1 октомври беше изявлението на кмета на Иркутск Руслан Болотов в Телеграм, което той впоследствие редактира. Първоначалният вариант – кметът каза, че перинаталният център на града дарява използвани контейнери за бебешка адаптирана храна за направата на окопни свещи и съхранението на хранителни продукти в насипно състояние. "Най-младите жители на града също помагат на фронта", обобщи той. Впоследствие последното изречение изчезна от публикацията.

По време на традиционния есенен набор за тази година, над 120 000 нови войници ще влязат в руската армия. Това заяви Евгени Бурдински, ръководител на звеното за мобилизация в руския генщаб. Разпределението по поделения на новите наборници ще почне на 10 октомври. "Бих искал да подчертая още веднъж - наборниците няма да бъдат изпращани за извършване на специални военни операции в Донецката и Луганската народни републики, Херсонската и Запорожката области или в цяла Украйна", заяви Бурдински. Обаче, по думите му, те можело да отидат да се бият в Украйна като доброволци. Колко ще е доброволно такова участие, всеки сам може да прецени.

Русия вече произвежда около 2000 дрона с реактивни двигатели "Геран-4" и "Геран-5" на месец, съобщава РБК Украйна. Производството се е увеличило, след като Русия е прекратила производството на "Геран-3" и е пренасочила компонентите към по-новите модели, а отделно доставката на турбореактивни двигатели от Китай помага за увеличението на производството. За сравнение – Z-каналът "Два майора" посочи в днешната си сутрешна сводка, че в руската Брянска област в 71 училища и 7 техникума вече учат дистанционно, заради атаките с дронове – ОЩЕ: Украйна удари най-големия център за горива в Русия и Европа. Пламна знаково руско имение. Трета руска атака по Южния мост в Киев (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 142 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 1 октомври е имало 207 бойни сблъсъка спрямо 209 на 30 септември. Руснаците са хвърлили 284 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 7 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2705 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8891 FPV дрона, което е с около 1240 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

30 руски пехотни атаки са били извършени в Покровското направление съгласно информацията на украинския генщаб. 27 са организираните от руснаците пехотни атаки североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 11 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, южно от град Вовчанск и в пограничния район на Харковска област. Впечатление прави, че в Лиманското направление е имало само 3 руски пехотни атаки – ясна индикация, че там руската армия е заета да се отбранява от украинската операция "Вивалди". Популярният Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, се оплаква, че присъствието на украински войници източно от Лиман се увеличава, докато продължава да развива разкази как в направлението към Велики Бурлук, северно от Купянск, руснаците затягали хватката около голям район с обкръжени украински войници. Този разказ тече от руска страна от вече няколко седмици и още няма никакви достоверни геолокализирани кадри, които да го потвърждават. И в цитирания по-горе дневен обзор на ISW пак има забележка по темата, и пак с уточнение, че анализаторите на института не са намерили никакви кадри, които да потвърждават този митичен котел.

(КАРТА) Интересни данни от Олешки и река Днепър – руски Z-канали твърдят, че украинската армия се е активизирала при Антоновския мост и вилното предградие на град Херсон отвъд Днепър, с идеята да бъде направено по-устойчиво украинско предмостие. Ако се случи, първата му цел ще е Олешки, където има хуманитарна криза, предизвикани от руските окупатори, и Украйна представи данни за това пред ООН.

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