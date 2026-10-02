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Ясно е кой и на каква цена ще отпечата бюлетините и ролките за машинното гласуване на изборите на 25 октомври

02 октомври 2026, 13:34 часа 390 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ясно е кой и на каква цена ще отпечата бюлетините и ролките за машинното гласуване на изборите на 25 октомври

ЦИК определи печатницата на Българска народна банка (БНБ) за изпълнител на обществената поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини и ролки със специализирана хартия за отпечатване на контролни разписки от машинното гласуване при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Протоколното решение беше прието с 13 гласа "За".

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Решението на ЦИК предвижда договорът да бъде сключен по две обособени позиции - изработка и доставка на хартиени бюлетини и още изработка и доставка на ролки. 

Цената е 0,14 евро без ДДС за една хартиена бюлетина. Йордан Василев от ЦИК обясни, че тя е същата като прогнозната и същата като тази от предсрочните парламентарни избори през април тази година.

Ще бъдат подготвени 70 000 броя ролки. Печатницата е предложила цена за изработка на една ролка 7,20 евро без ДДС. Това включва всички разходи по организацията и изпълнението на поръчката, включително и транспортни разходи и опаковка. Цената съответства на прогнозната.

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По думите на Йордан Василев печатница на БНБ е изразила готовност да изпълни поръчката и по двете обособени позиции, като са предоставили необходимите документи, мостра на изпитаната хартия за печат с двустранно отпечатване, протоколи за изпитване на хартията от Института по целулоза и хартия и технически спецификации, както и два броя мострени пликове за сигурност.

Избирателната комисия прие още да бъде изпратено писмо до изпълнителния директор на печатницата и да бъдат изискани документи за сключване на договор.

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БНБ печатница машинно гласуване Хартиени бюлетини президентски избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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