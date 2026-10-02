Путин намали разходите за лечение на рак: И без това мъжете мрат в щурмове

"Путин намали разходите за лечение на рак в Русия. От друга страна, защо да се борим с рака, ако всички мъже така или иначе ще умрат в щурмовете?" Цитатът е от руския телеграм канал "Сеятель ветра".

Каналът привежда напълно достоверни данни, които са публикувани във внесения в Държавната дума проект за федералния бюджет на Русия за 2026–2028 г. (той бе внесен за одобрение в края на септември 2026 г.).

В него заложеното финансиране за борба с онкологичните заболявания през 2026 г. е 44,896 милиарда рубли. А за следващата 2027 г. е съкратено драстично – до едва 3,873 милиарда рубли или повече от 11 пъти.

Още едно сравнение - в предходната 2025 година разходите за лечение на онкологични заболявания са били още по-високи - 148 милиарда рубли т.е. намалението спрямо 2025 в 2027 г. е дори 38 пъти.

Но Путин не се притеснява да орязва разходите за здравеопазване, образование, социални проекти - всичко това се пренасочва към военните разходи, които вече са на рекордни нива. Още: Русия увеличава разходите за война през 2027 г. до рекордни нива