Путин е създал фалшива авиолиния, прехвърляща нелегални мигранти към Европа?

Германският таблоид Bild твърди, че Русия е създала фалшива авиокомпания, която качва такива хора на самолетите си и ги прокарва към континента през Беларус. Намесена е и Турция, смята изданието.

Точно преди Коледа ще е първият полет - от Минск за Истанбул, пише Bild. Информацията на медията гласи, че той ще бъде осъществен на 23 декември, събота, рано сутринта.

#Russia has created a fake airline, which is engaged in the transportation of illegal immigrants to Europe via #Belarus



This is reported by the publication Bild. The investigation revealed that the airline called Southwind Airlines is based in Antalya and was created after the… pic.twitter.com/1O9dQu3E6L