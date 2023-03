Путин в Хага: Взрив от мемове в интернет с диктатора на подсъдимата скамейка (СНИМКИ)

Един от мемовете показва Путин в оранжева затворническа униформа, придружен от надзирателите в съда, докато на друг той е показан като жена със саркастичния коментар "Лейди Хага".

Антон Геращенко, бившият зам.-министър на вътрешните работи на Украйна, публикува във Facebook следния насмешлив статус: „Идва Пригожин при Путин и го пита: „Искаш ли да повоюваш половин година и после - свободен?“, с явен намек за вербуваните от Готвача на Путин затворници, на които се обещава амнистия, ако подпишат договор да бъдат изпратени на фронта за 6 месеца.

Притесненият Путин е показан и как търси информация в интернет по какъв начин да избегне връчването на призовката от съда - по аналогия с многобройните руснаци, които се опитват да избегнат повиквателните (само че за мобилизация), които често пъти им биват връчвани направо на улицата или в метрото. Надписът тук е: "Как да не получиш призовка на улицата?".

Руската журналистка Марина Овсянникова, която миналата година се появи с антивоенен плакат в ефира на контролираната от Кремъл телевизия "Първи канал", публикува в Twitter килията, която очаква Путин в Хага:

Great home for Putin in The Hague) pic.twitter.com/oUXoML46G0