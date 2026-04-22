Най-важното от изборите:

Путин кръсти Академията на ФСБ на името на създателя на болшевишкия терор при раждането на СССР

22 април 2026, 13:09 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Руският диктатор Владимир Путин официално подписа указ, с който кръсти академията на ФСБ (руския еквивалент на ФБР) на името на Феликс Дзержински. Съответният указ вече е публикуван в руския държавен правен портал.

Казва се, че това решение е взето "като се вземат предвид заслугите на личния състав" на Академията на ФСБ "в професионалното обучение на персонал в интерес на федералните служби за сигурност и като се взема предвид изключителният им принос за осигуряване на държавната сигурност".

Феликс Дзержински е един от "бащите" на болшевизма - той е човекът, който организира и ръководи новосъздадената след 1917 година репресивна машина на СССР. Това е първо Всеруската извънредна комисия за борба с контрареволюцията и саботажа (ВЧК - предшественика на КГБ), а от 1924 г. до смъртта си през 1926 г. (умира от сърдечен удар) Дзержински ръководи нейния наследник - Обединеното държавно политическо управление (ОГПУ).

Дзержински е известен като създател на система за масов терор и извънсъдебни репресии. Под негово ръководство съветските служби за сигурност извършват масови екзекуции, потушават селски въстания и преследват духовенството и политическите опоненти на болшевиките. Прякорът на Дзержински е "Железният Феликс" - той е от полски произход, роден е в шляхтишко (дворянско) семейство в имението Дзержиново (Беларус).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия ФСБ КГБ болшевики Феликс Дзержински
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес