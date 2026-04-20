Който прави "Новичок" и отрови, прави и допинг за руските спортисти: Ново разследване

Служители от Втора служба на ФСБ, свързани с отравяния и убийства на опозиционни фигури, са участвали и в руската държавно спонсорирана допингова програма. Това сочи разследване на руския журналистически проект The Insider, създаден от Роман Доброхотов. Сътрудник на проекта е и българският журналист Христо Грозев.

Съдебният експерт от РУСАДА (руската антидопингова агенция) Дмитрий Ковальов, който е дал показания пред Спортния арбитражен съд в Лозана през 2020 г., е играл ключова роля в тази програма. Според изданието той е и полковник във Втора служба на ФСБ - същото звено, което излиза на дневен ред в разследванията за отравянията на Алексей Навални и други руски опозиционери.

Чрез анализ на фактури The Insider откри, че Ковальов е бил в редовен контакт с генерал-майор Владимир Богданов от Центъра за специални технологии (НИИ-2) на ФСБ, включително през август 2020 г., когато Богданов е координирал отравянето на Навални. The Insider смята, че тогава Ковальов е докладвал показанията си в Лозана.

Изданието също така посочва Научния център "Сигнал", който е произвеждал "Новичок" и невротоксина епибатидин за отравянията на Навални, като структура под фактическия "оперативен контрол на Богданов". Според източник, запознат с дейността на научния център, тази структура се е превърнала в новата база за допинг програмата на Русия през 2015 г.

Правят и "Новичок", и допинг

Разследващият журналистически руски проект също така посочва, че едни и същи специалисти може да са участвали както в синтеза на отрови, така и в разработването на допинг агенти, използвайки обща инфраструктура. Според разследването, ръководител на допинг лабораторията е бил химикът Виктор Таранченко, преди това замесен в разследването за отравянето на Сергей Скрипал.

The Insider отбелязва още, че полковник от ФСБ Ковальов, посочен в телефонния си списък с контакти като "Ковальов Дима, отдел 8", е съпруг на настоящия ръководител на Руската антидопингова агенция (РУСАДА) Вероника Логинова. Изданието откри, че те често са летели заедно между 2022 и 2024 г. Освен това, анонимен информатор на Световната антидопингова агенция (WADA), както съобщи The New York Times през февруари, обвини Логинова в "пряко участие в опит за укриване на резултатите от допинг тестовете на Зимните олимпийски игри през 2014 г. в Сочи".

Изданието споменава "редовния спътник и колега на Ковальов от Втората служба" Андрей Фьодоров, посочен като "Андрей Допинг - Отдел 8". Според прегледаните фактури, обажданията на Фьодоров са почти изключително към спортисти: Денис Тихомиров, старши треньор на руския национален отбор по сноуборд; Мария Пянова, старши треньор на плувното училище на ЦСКА; Станислав Шевченко, президент на Всеруската федерация по волейбол; Владислав Норкин, старши треньор на младежкия баскетболен отбор на ЦСКА; Кирил Сухарев, медалист от европейски първенство по скок на дължина ...

Също така, според The ​​Insider, поне двама служители от Втората служба на ФСБ са или са били членове на ръководството на Руския олимпийски комитет (ОКК). Николай Варфоломеев е съветник по сигурността на председателя, а Родион Плитухин е бил генерален секретар на ОКР от 2022 до 2024 г.

Съществуването на държавна програма за допинг в Русия и фалшифицирането на резултатите от тестовете за допинг излязоха наяве, след като Григорий Родченков, химически анализатор и бивш ръководител на Московската антидопингова лаборатория, замина за Съединените щати през ноември 2015 г. и даде подробни показания. Приблизително два месеца и половина по-късно, през февруари 2016 г., двама ръководители на РУСАДА, Вячеслав Синев и Никита Камаев, починаха в Москва при неясни обстоятелства в рамките на 10 дни един от друг - ОЩЕ: Русия спечелила Олимпиадата в Сочи, като службите ѝ подменяли допинг проби

Източник: The Insider