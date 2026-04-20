Който прави "Новичок" и отрови, прави и допинг за руските спортисти: Ново разследване

Служители от Втора служба на ФСБ, свързани с отравяния и убийства на опозиционни фигури, са участвали и в руската държавно спонсорирана допингова програма. Това сочи разследване на руския журналистически проект The Insider, създаден от Роман Доброхотов. Сътрудник на проекта е и българският журналист Христо Грозев.
Съдебният експерт от РУСАДА (руската антидопингова агенция) Дмитрий Ковальов, който е дал показания пред Спортния арбитражен съд в Лозана през 2020 г., е играл ключова роля в тази програма. Според изданието той е и полковник във Втора служба на ФСБ - същото звено, което излиза на дневен ред в разследванията за отравянията на Алексей Навални и други руски опозиционери.
Чрез анализ на фактури The Insider откри, че Ковальов е бил в редовен контакт с генерал-майор Владимир Богданов от Центъра за специални технологии (НИИ-2) на ФСБ, включително през август 2020 г., когато Богданов е координирал отравянето на Навални. The Insider смята, че тогава Ковальов е докладвал показанията си в Лозана.
Изданието също така посочва Научния център "Сигнал", който е произвеждал "Новичок" и невротоксина епибатидин за отравянията на Навални, като структура под фактическия "оперативен контрол на Богданов". Според източник, запознат с дейността на научния център, тази структура се е превърнала в новата база за допинг програмата на Русия през 2015 г.
Правят и "Новичок", и допинг
Разследващият журналистически руски проект също така посочва, че едни и същи специалисти може да са участвали както в синтеза на отрови, така и в разработването на допинг агенти, използвайки обща инфраструктура. Според разследването, ръководител на допинг лабораторията е бил химикът Виктор Таранченко, преди това замесен в разследването за отравянето на Сергей Скрипал.
The Insider отбелязва още, че полковник от ФСБ Ковальов, посочен в телефонния си списък с контакти като "Ковальов Дима, отдел 8", е съпруг на настоящия ръководител на Руската антидопингова агенция (РУСАДА) Вероника Логинова. Изданието откри, че те често са летели заедно между 2022 и 2024 г. Освен това, анонимен информатор на Световната антидопингова агенция (WADA), както съобщи The New York Times през февруари, обвини Логинова в "пряко участие в опит за укриване на резултатите от допинг тестовете на Зимните олимпийски игри през 2014 г. в Сочи".
Изданието споменава "редовния спътник и колега на Ковальов от Втората служба" Андрей Фьодоров, посочен като "Андрей Допинг - Отдел 8". Според прегледаните фактури, обажданията на Фьодоров са почти изключително към спортисти: Денис Тихомиров, старши треньор на руския национален отбор по сноуборд; Мария Пянова, старши треньор на плувното училище на ЦСКА; Станислав Шевченко, президент на Всеруската федерация по волейбол; Владислав Норкин, старши треньор на младежкия баскетболен отбор на ЦСКА; Кирил Сухарев, медалист от европейски първенство по скок на дължина ...
Също така, според The Insider, поне двама служители от Втората служба на ФСБ са или са били членове на ръководството на Руския олимпийски комитет (ОКК). Николай Варфоломеев е съветник по сигурността на председателя, а Родион Плитухин е бил генерален секретар на ОКР от 2022 до 2024 г.
Съществуването на държавна програма за допинг в Русия и фалшифицирането на резултатите от тестовете за допинг излязоха наяве, след като Григорий Родченков, химически анализатор и бивш ръководител на Московската антидопингова лаборатория, замина за Съединените щати през ноември 2015 г. и даде подробни показания. Приблизително два месеца и половина по-късно, през февруари 2016 г., двама ръководители на РУСАДА, Вячеслав Синев и Никита Камаев, починаха в Москва при неясни обстоятелства в рамките на 10 дни един от друг - ОЩЕ: Русия спечелила Олимпиадата в Сочи, като службите ѝ подменяли допинг проби
Източник: The Insider