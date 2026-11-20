Андони Ираола замени Борнемут с Ливърпул през лятото, като пое "червените" след противоречиви две години под ръководството на Арне Слот. За испанския специалист предстои първото му дерби срещу Манчестър Юнайтед като наставник на мърсисайдци. Той говори пред медиите преди големия мач, като заяви, че не знае какво да очаква от новия треньор на "червените дяволи" Маурисио Почетино. Срещата между двата гранда ще се проведе на 22 ноември.

Андони Ираола: "Налице са много фактори"

Ето какво каза Андони Ираола за дербито: "Няма по-големи мачове от този. За мен е привилегия да бъда част от такива двубои. Трябва да си дадем сметка за значимостта на срещата. Налице са много фактори. Съперникът има нов мениджър, пред нас стои ново предизвикателство... Но този мач е важен за нас в много отношения. Искаме да подобрим представянето си у дома, а първата възможност за това е в неделя срещу Юнайтед".

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"Те имат леко предимство"

Ираола обърна внимание на предишните си срещи с Маурисио Почетино: "Изправяли сме се един срещу друг. Той има зад гърба си много мачове във Висшата лига, които можем да разгледаме, както и срещи от САЩ. Вярно е, че те имат леко предимство - ние нямаме база за сравнение, тъй като те биха могли да подходят по различни начини, за които в момента не знаем. Екипът му е работил с тях през последната седмица, така че ще бъдат добре подготвени.

Началото на мача ще бъде особено важно. Ще трябва да се адаптираме към определени неща. Надявам се, че ще успеем да се справим със ситуацията възможно най-бързо. Но ние познаваме много добре играчите им – кои са те, какви са силните и слабите им страни, които са демонстрирали досега. А това няма как да се промени от днес за утре".

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