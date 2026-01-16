Путин настоява, че ще победи Украйна във война на изтощение – важни числа го опровергават (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Никой – нито Киев, нито съюзниците му, е готов за това. Надяваме се рано или късно да се осъзнаят. Докато това стане, Русия ще продължи да преследва целите си". Думите са на руския диктатор Владимир Путин – и с тях той отново потвърди, че не иска нищо по-малко от капитулация на Украйна. Освен това, публично той продължава да вярва, че Украйна и съюзниците ѝ няма да спечелят война на изтощение. И продължава с писналата на всеки човек с една здрава мозъчна клетка реторика – не той е подпалил войната, а НАТО, защото се разширявало на изток, а обещало да не го прави (писмено такова споразумение няма и никога не е имало) – ОЩЕ: Путин обеща да каже нещо грандиозно, но както винаги се получи само "бла-бла-бла" (СНИМКИ)

💩 Russia will continue to consistently pursue its goals in Ukraine, Putin said



So, in other words, he’ll keep humiliating himself in front of the whole world and rot a few hundred thousand more Russian people away in the trenches?



Overall, for today’s speech at the ceremony of… pic.twitter.com/jZJPoPZbOz — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2026

Дали обаче всъщност Путин е прав и руска военна победа в Украйна е неизбежна? Говорителят му Дмитрий Песков също наля масло в огъня – прозорецът Украйна да вземе решение, което ще я доведе до мир (чрез капитулация) се затварял. Само че през март 2022 година, когато руската армия беше в пик на представянето си в Украйна досега, Русия окупираше 26,16% от територията на Украйна. Сега окупира 19,32%, след като в края на 2022 година контролираше 17,84% - тогава Украйна направи две изключително успешни контраофанзиви, с които си върна по-голямата част от Харковска област, както и град Херсон, напомня ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Тоест, сметката сочи – за 3 години Русия е успяла да окупира 1,5% нова украинска територия спрямо това, което владееше в края на 2022 година.

ISW директно за пръв път заявява и, че началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов „демонстративно лъже“. За какво – че от началото на 2026 година руската армия превзела над 300 квадратни километра в Украйна. Институтът обаче вече обяви, че руснаците всъщност действат, а не са превзели и са се укрепили, на нови 73,82 квадратни километра украинска територия – оценката е направена на база геолокализирани видеокадри. Отделно, Герасимов не се отказва от лъжите как руската армия де факто превзела Купянск и унищожавала обкръжени украински части на западния бряг на река Оскол, а украинците правели пропаганда с малки групи, издигащи украинското знаме на нови позиции – нещо, което всъщност руснаците правят много отдавна. Всичко това като подход се прави, за да налага Кремъл опорната си точка, че няма начин да не победи на бойното поле, заключва категорично ISW. А за Купянск, популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Два майора" е категоричен в сутрешния си обзор: "... борбата с паниката, която никога не е давала резултати, отдавна се е превърнала в кампания на провали и "красиви доклади", за да се оцвети картата в червено, включително в южния сектор на Купянското направление. Най-лошото е, че въз основа на невинаги обективна ситуационна информация, не врагът е подвеждан относно ситуацията "на място".

"Show them we’re just as good as our grandfathers!" - on the Kupiansk front, the Russian army’s "alcohol paratroopers," armed with "cutting-edge technology," are stubbornly mastering the local swamps. pic.twitter.com/aJLRQgZCLC — WarTranslated (@wartranslated) January 15, 2026

Полша изглежда също не е разбрала, че руската победа е неизбежна – пред TVP полският министър на отбраната Павел Залевски потвърди, че 9 изтребителя МиГ-29 ще бъдат доставени от Полша на Украйна. Остава да се финализират само техническите детайли.

Най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна ДТЕК също публикува видеокадри колко е трудна работата на служителите им при непрестанните руски обстрели срещу украинската енергетика. "Минахме първата половина на зимата - ще минем и втората. Лампите светят", завършва обаче съобщението на ДТЕК:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Значително увеличение на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб, но общият брой е далеч от най-високите дневни стойности, регистрирани досега. На 17 януари са станали 180 бойни сблъсъка, докато на 16-ти бяха 132. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 234 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 80 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3338 изстреляни снаряда, като това е с около 600 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6968 FPV дрона, което е с около 1100 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е пак Покровското – 46 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа там според украинския генщаб, като и Покровск, и Мирноград изрично са посочени за места на боеве. Най-големите Z-канали обаче отдавна мълчат за ставащото там, все едно няма такова направление. В съседното от юг Олександриевско направление е имало 10 руски пехотни атаки, а още по-на юг, в района на Гуляйполе, Запорожка област, са спрени 30 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 21 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 19 руски пехотни атаки, още 11 са отбити в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск.

Седми десантно-щурмови украински корпус, който отговаря за защитата на Покровск и Мирноград, публикува интересно видео за FPV дроновете – разказ как тези, работещи не с оптични кабели, се заглушават, като се прекъсва радиосигнала за видеокартината. Но с оптичен кабел заглушаване няма. А този вид дронове е страшно оръжие – те заменят необходимостта от по-голям брой пехота за сдържане на вражески сухопътни атаки: ВИДЕО, 18+ как точно така 70 руски войници са разбити в Харковска област:

FPV drones are changing the rules of modern warfare ⚔️🚀



When the enemy actively uses electronic warfare 📡 and jams radio links, fiber-optic FPV drones become critical 🧵🛰️. Video is transmitted directly through a cable — no interference ❌📶, no blind spots 👁️, and no loss of… pic.twitter.com/ALq7zldAUk — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) January 15, 2026

В Украйна е регистриран първият доказан случай на руски дрон BM-35, управляван чрез Starlink, казва украинският експерт по електронни и радиокомуникации Серхий Бескрестнов, известен с позивната си "Светкавица" (Flash). По думите му, това осигурява по-голяма устойчивост на електронно заглушаване и подобрена точност на насочване. Досега украинците са засичали само дронове "Мълния" със Starlink. А Бескрестнов предупреждава, че е въпрос само на време и "Шахед"-ите да се сдобият със Starlink, което неимоверно ще усложни работата на украинското ПВО. Какво прави Илон Мъск - нищо.

Още: Козината и нравът на Тръмп: Пак Зеленски е виновен за мира в Украйна. Руският плам на фронта гасне (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 76 далекобойни дрона по цели в Украйна. Съгласно сводката на украинските ВВС, от тях са свалени 53. На общо 9 места в Украйна е имало удари от дроновете, с които украинската ПВО не се е справила – ОЩЕ: Над 100 дрона: Удар в блок в Русия, гори търговски център. В Украйна свалиха "Шахед", въоръжен с ракета (ВИДЕО)