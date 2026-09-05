Шампионски обрат в Италия! 5-голово шоу между Интер и Наполи на "Сан Сиро"

Страхотно шоу в стил Серия А! Шампионът Интер Милан направи драматичен обрат от 0:2 до 3:2 у дома срещу Наполи в едно от дербитата в третия кръг в Италия. "Небесносините" водеха с две попадение след почивката, но допуснаха два късни гола на Маркюс Тюрам и Лаутаро Мартинес, които промениха развоя на срещата. По този начин "нерадзурите" събраха пълен актив от 9 точки на върха на класирането.

Интер и Наполи направиха страхотно шоу

След сравнително спокойни първо полувреме срещата на "Сан Сиро" се промени изцяло. Шампионите изостанаха в резултата пет минути след почивката, когато точен беше Матео Политано. В 53-ата минута Расмус Хойлунд покачи аванса за неаполитанците на два гола, но само 180 секунди след това Лаутаро Мартинес реализира за първи път в двубоя след асистенция на Федерико Димарко, давайки надежди за Интер.

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В 82-ата минута Маркюс Тюрам изравни от трудна позиции. В оставащите минути двата тима се втурнаха в предни позиции в търсене на победен гол. Само един отбор обаче празнува с трите точки на "Сан Сиро" и това беше Интер. Така се стигна до момента в самото начало на допълнителното време, когато Лаутаро Мартинес подпечата пълния обрат в полза на "нерадзурите". Интер Милано е начело в класирането с пълен актив от 9 точки, докато Наполи заема 13-та позиция в Серия А със само 3 пункта.

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