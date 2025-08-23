Войната в Украйна:

Путин систематично разбива илюзиите на Тръмп за Украйна, на фронта Русия зацикля (ОБЗОР - ВИДЕО)

23 август 2025, 09:07 часа 798 прочитания 0 коментара
Путин систематично разбива илюзиите на Тръмп за Украйна, на фронта Русия зацикля (ОБЗОР - ВИДЕО)

След първоначалния ентусиазъм специално от страна на американския президент Доналд Тръмп, който показа вълнение в посока напредък към мир в Украйна след срещата си с руския диктатор Владимир Путин в Аляска и срещите си с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на най-големите европейски държави в Белия дом, нещата зациклят. Този извод за войната в Украйна и развитието ѝ направиха две от големите американски издания – The Wall Street Journal и Politico.

Разбиване на илюзии

Особено красноречиво е написаното от The Wall Street Journal – че на 18 август Тръмп говореше как едва ли не бързо ще има сделка за мир, а на 21 август вече писа в социалната си мрежа Truth Social, че няма как да спечелиш война, ако не можеш да удряш на територията на врага. Рязката промяна в настроението на президента на САЩ дойде, след като при поредната си масирана въздушна атака срещу Украйна (третата по големина от началото на войната), Русия удари и производствени мощности на американска компания, при това не военна и намиращи се далеч на запад от фронта, чак в Закарпатието – Още: От любовта до омразата има една крачка: Заплаши ли Тръмп Путин като отхвърлен любовник?

И снощи Тръмп за пореден път повтори любимата си реплика що се отнася до тази война – ако до две седмици няма напредък, сменяме тактиката. Тогава Тръмп щял да вземе решение каква да е промяната в тактиката. Щяло да има или санкции, или мита, или и двете, или пък САЩ нищо нямало да направят, по думите му. Ако няма преговори между Русия и Украйна, трябва да е ясно чия е вината, заяви Тръмп на срещата си с президента на ФИФА Джани Инфантино, посветена на предстоящото световно първенство по футбол в САЩ – Още: Тръмп: Може да поканя Путин на Световното по футбол (ВИДЕА)

Тръмп дори стигна дотам да почне да отстъпва от намерението си да направи обща среща с Путин и Зеленски. Той открито каза, че вече предпочита да не е част от такава среща и обвини и двамата, че действали глупаво – защото губели средно по 7000 души седмично, най-вече войници – Още: Ще отиде, няма да отиде: Тръмп размисли за срещата на Зеленски и Путин (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

От друга страна, Владимир Путин продължава да поддържа дипломатически курс, с който протака пред Тръмп в опит най-после армията му да направи решителен пробив и да сломи съпротивата на Украйна на бойното поле – нещо, което не може да направи 3,5 години. На среща в закрития "ядрен" град Саров, руският диктатор обяви, че провел много съдържателна и откровена среща с Тръмп в Алякса. "Контактите продължават на ниво министерства – но това не зависи от нас, а от нашите западни партньори" - изключително красноречиво отношение и пореден де факто отказ на Путин спрямо усилията на американския президент да го привлече на масата за преговори за мир в Украйна – Още: Путин: Русия прави всичко възможно, за да спре войната

И докато Путин увърта, външният му министър Сергей Лавров говори много прямо и топ пред американската телевизия NBC – а на всеки с една мозъчна клетка е ясно, че Лавров не би казал нищо, което да не е одобрено от руския диктатор. Лавров заяви директно – Зеленски отхвърлил принципите Украйна да не влиза в НАТО и да се обсъждат териториални въпроси, които САЩ и Тръмп подкрепили. "Той дори не отмени закона за забрана на руския език (в Украйна има вече закон, че официалният държавен език е украински и никой друг) – как да се срещнем с такъв човек", натърти руския външен министър, като описа Зеленски като човек, "преструващ се на лидер". Това е поредна препратка към кремълския наратив (пълна лъжа за изтекъл мандат, при положение, че има военно положение и мандатът се удължава докато то трае по украинската конституция), че Зеленски не е легитимен президент на Украйна и че с нелигитимни украински представители не може да бъде подписано легитимно мирно споразумение, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната:

А като истинска подигравка и беларуският диктатор Александър Лукашенко наля масло в огъня след телефонен разговор с Тръмп – имало било предложение Русия да удари с ракета "Орешник" по сградата на Президентството в Украйна, обаче Путин много благосклонно и категорично отхвърлил идеята с думите: "При никакви обстоятелства". Което изобщо не пречи на армията на Путин да продължава със систематични удари по цивилни цели в Украйна и руски източници публикуват видеокадри от такива удари – като този в Константиновка от вчера, при който руска авиобомба (уж "умна") директно поразява жилищен блок и по чудо няма жертви, тъй като в града не са останали много хора, защото фронтовата линия на активни бойни действия е на десетина километра. А украинското министерство на отбраната предупреди Беларус да не прави провокации с предстоящото в средата на септември руско-беларуско военно учение "Запад 2025":

Украинският президент Володимир Зеленски също повтори за пореден път, че Русия прави всичко възможно да протака и да удължава войната. Това той каза на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. И Зеленски, и Рюте потвърдиха – отпуснати са още 1,5 млрд. долара за закупуване на американски оръжия за Украйна. В това число – ракети за ПВО системи Patriot и за ракетни системи за залпов огън HIMARS. Всичките пари идват по програмата PURL – това е програма на САЩ и НАТО за удовлетворяване на приоритетни за Украйна военни нужди, заради подпалената от Путин война.

Същевременно Рюте подчерта, че Западът няма да повтори грешката с Меморандума от Будапеща и Минските споразумения и този път ще има истински гаранции за сигурност за Украйна. Изрично генералният секретар на НАТО посочи, че изграждането на силна украинска армия и то с участието на Алианса след постигане на мир е ключова гаранция. Рюте изрази увереност, че САЩ ще участват в гаранциите.

Още: Путин не разбира от друго, освен от сила: Призив към Тръмп от любима негова медия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново има намаление на интензивността на военните действия в Украйна, макар спадът да не е много голям. Общо на 22 август е имало 143 бойни сблъсъка по официални украински данни – с 14 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 174 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. С 49 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5197 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 600 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 5417 FPV дрона, което е с около 450 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 38 отбити по данни на украинския генщаб за последните 24 часа. Още 19 са станали в съседното на юг Новопавловско направление. В Лиманското направление е имало 25 руски пехотни атаки и това са единствените три направления с двуцифрен брой бойни сблъсъци – показателно е, че в пограничния район на Курска област и област Суми активността стои на едноцифрено число пехотни боеве почти цяла седмица, а в цитирания по-горе дневен обзор на ISW има данни, че украинците са овладели още едно селце, Варачино – има геолокализирани видеокадри от руски обстрели на нови украински позиции там. Руснаците пък имат лек напредък в източната и южната част на Юнаковка.

"В Донбас има тактически успехи на подразделенията ни в няколко направления, по-специално на административната граница с Днепропетровска област и край Добропиля (Добро поле). Тенденцията е положителна, свързана с освобождаването на няколко населени места. Просто тактически успешни настъпления, нищо повече - надявам се те да продължат, за да осигурят по-изгодна оперативна позиция в направленията за нашите части", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". И отново - геолокализирани видеокадри в обзора на ISW от руски обстрел по украинска позиция в южната част на село Удачно, южната дъга на Покровск, подсказват лек украински напредък.

Конкретни украински успехи – в Новопавловското направление обратно е отвоювано село Зелени Гай (Зелен човек), за което руснаците хвърлиха огромни усилия с идеята да подсигурят максимално южния фланг на Покровск и да контролират по-голям периметър на границата между Донецка и Днепропетровска област. Успехът е дело на Първи батальон на 37-ма украинска механизирана бригада (СНИМКА и КАРТА). Освен това – в Лиманското направление украинците са успели да си върнат Новомихайловка – селото е на северния фланг на руския клин от Торско, който сочи от изток на запад право към Лиман (КАРТА). Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче твърди в обзора си, че от юг в Лиманското направление руската армия е успяла да постигне успех в Серебрянския горски парк, западно от Диброва (5-6 километра югоизточно от Кремена). Каналът се подиграва и с данните, че руснаците вече превзели Володимировка, а това беше обявено от руското военно министерство – в Торецкото направление, в посока към Покровск, като критикува "красиви" фалшиви руски телевизионни репортажи. Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Рибар" също казва, че боеве има до Володимировка, а не че селото е превзето.

Интересна новина и от Русия – руският политолог Сергей Марков, който е с реноме на прокремълски експерт, вече е обявен за чуждестранен агент в Руската федерация. В последно време Марков направи някои скандални за кремълско оръжие изказвания – че Русия е свалила самолета на Азербайджанските линии, който се разби по коледно-новогодишните празници, както и че хвали азербайджанския президент Илхам Алиев. Самият Марков припомни, че е под санкции от Канада и се обясни във вярност на Путин, след като стана ясно какво му се е случило:

Тази нощ Русия е изстреляла 49 дрона клас "Шахед" по Украйна, свалени са 36, според сводката на украинските ВВС. Загинал е украински военен пилот, пилотирал МиГ-29 - майор Серхий Бондар - Още: Украйна пак се прицели в руски рафинерии, удари по поредна руска жп гара. Пожар в рафинерия в САЩ (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори Владимир Путин Марк Рюте Patriot Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна HIMARS гаранции за сигурност Украйна ракета Орешник
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес