Путин систематично разбива илюзиите на Тръмп за Украйна, на фронта Русия зацикля (ОБЗОР - ВИДЕО)

След първоначалния ентусиазъм специално от страна на американския президент Доналд Тръмп, който показа вълнение в посока напредък към мир в Украйна след срещата си с руския диктатор Владимир Путин в Аляска и срещите си с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на най-големите европейски държави в Белия дом, нещата зациклят. Този извод за войната в Украйна и развитието ѝ направиха две от големите американски издания – The Wall Street Journal и Politico.

Разбиване на илюзии

Особено красноречиво е написаното от The Wall Street Journal – че на 18 август Тръмп говореше как едва ли не бързо ще има сделка за мир, а на 21 август вече писа в социалната си мрежа Truth Social, че няма как да спечелиш война, ако не можеш да удряш на територията на врага. Рязката промяна в настроението на президента на САЩ дойде, след като при поредната си масирана въздушна атака срещу Украйна (третата по големина от началото на войната), Русия удари и производствени мощности на американска компания, при това не военна и намиращи се далеч на запад от фронта, чак в Закарпатието – Още: От любовта до омразата има една крачка: Заплаши ли Тръмп Путин като отхвърлен любовник?

И снощи Тръмп за пореден път повтори любимата си реплика що се отнася до тази война – ако до две седмици няма напредък, сменяме тактиката. Тогава Тръмп щял да вземе решение каква да е промяната в тактиката. Щяло да има или санкции, или мита, или и двете, или пък САЩ нищо нямало да направят, по думите му. Ако няма преговори между Русия и Украйна, трябва да е ясно чия е вината, заяви Тръмп на срещата си с президента на ФИФА Джани Инфантино, посветена на предстоящото световно първенство по футбол в САЩ – Още: Тръмп: Може да поканя Путин на Световното по футбол (ВИДЕА)

Trump is singing the old tune again: In two weeks, I will make a very important decision if the war in Ukraine is not resolved.



"I’ll see who’s to blame if they don’t make a deal. I know what I’m doing," he added.



The U.S. president also boasted about a photo with Putin. Well,… https://t.co/Q3liGrfrGA pic.twitter.com/bqWzWbSRYI — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2025

Тръмп дори стигна дотам да почне да отстъпва от намерението си да направи обща среща с Путин и Зеленски. Той открито каза, че вече предпочита да не е част от такава среща и обвини и двамата, че действали глупаво – защото губели средно по 7000 души седмично, най-вече войници – Още: Ще отиде, няма да отиде: Тръмп размисли за срещата на Зеленски и Путин (ВИДЕО)

Let's see if Putin and Zelensky work together. You know, they're a bit like oil and vinegar. They don't get along very well for obvious reasons. I'd rather not be there.



🧢 pic.twitter.com/2ubBL5rkY9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2025

От друга страна, Владимир Путин продължава да поддържа дипломатически курс, с който протака пред Тръмп в опит най-после армията му да направи решителен пробив и да сломи съпротивата на Украйна на бойното поле – нещо, което не може да направи 3,5 години. На среща в закрития "ядрен" град Саров, руският диктатор обяви, че провел много съдържателна и откровена среща с Тръмп в Алякса. "Контактите продължават на ниво министерства – но това не зависи от нас, а от нашите западни партньори" - изключително красноречиво отношение и пореден де факто отказ на Путин спрямо усилията на американския президент да го привлече на масата за преговори за мир в Украйна – Още: Путин: Русия прави всичко възможно, за да спре войната

И докато Путин увърта, външният му министър Сергей Лавров говори много прямо и топ пред американската телевизия NBC – а на всеки с една мозъчна клетка е ясно, че Лавров не би казал нищо, което да не е одобрено от руския диктатор. Лавров заяви директно – Зеленски отхвърлил принципите Украйна да не влиза в НАТО и да се обсъждат териториални въпроси, които САЩ и Тръмп подкрепили. "Той дори не отмени закона за забрана на руския език (в Украйна има вече закон, че официалният държавен език е украински и никой друг) – как да се срещнем с такъв човек", натърти руския външен министър, като описа Зеленски като човек, "преструващ се на лидер". Това е поредна препратка към кремълския наратив (пълна лъжа за изтекъл мандат, при положение, че има военно положение и мандатът се удължава докато то трае по украинската конституция), че Зеленски не е легитимен президент на Украйна и че с нелигитимни украински представители не може да бъде подписано легитимно мирно споразумение, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната:

Lavrov claims Zelensky rejected all of “Trump’s proposals” on Ukraine during their Washington meeting, allegedly refusing to discuss NATO, territorial issues, or lifting the Russian language ban. https://t.co/CrlWMlAEkC pic.twitter.com/weS7fe2tpZ — WarTranslated (@wartranslated) August 22, 2025

А като истинска подигравка и беларуският диктатор Александър Лукашенко наля масло в огъня след телефонен разговор с Тръмп – имало било предложение Русия да удари с ракета "Орешник" по сградата на Президентството в Украйна, обаче Путин много благосклонно и категорично отхвърлил идеята с думите: "При никакви обстоятелства". Което изобщо не пречи на армията на Путин да продължава със систематични удари по цивилни цели в Украйна и руски източници публикуват видеокадри от такива удари – като този в Константиновка от вчера, при който руска авиобомба (уж "умна") директно поразява жилищен блок и по чудо няма жертви, тъй като в града не са останали много хора, защото фронтовата линия на активни бойни действия е на десетина километра. А украинското министерство на отбраната предупреди Беларус да не прави провокации с предстоящото в средата на септември руско-беларуско военно учение "Запад 2025":

Russian sources have published footage of today’s strike on a residential building in Kostyantynivka. https://t.co/aw3R98FTfx pic.twitter.com/VRTm8hyyzW — WarTranslated (@wartranslated) August 22, 2025

Украинският президент Володимир Зеленски също повтори за пореден път, че Русия прави всичко възможно да протака и да удължава войната. Това той каза на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. И Зеленски, и Рюте потвърдиха – отпуснати са още 1,5 млрд. долара за закупуване на американски оръжия за Украйна. В това число – ракети за ПВО системи Patriot и за ракетни системи за залпов огън HIMARS. Всичките пари идват по програмата PURL – това е програма на САЩ и НАТО за удовлетворяване на приоритетни за Украйна военни нужди, заради подпалената от Путин война.

Zelensky said Russia is doing everything to avoid ending the war, stressing that a U.S.-Europe alliance shrinks Moscow’s “space for war.” He also announced partners allocated $1.5B under the PURL program for U.S. weapons—Patriots, HIMARS, missiles—with new participants expected… pic.twitter.com/IN2aGDNavO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2025

Същевременно Рюте подчерта, че Западът няма да повтори грешката с Меморандума от Будапеща и Минските споразумения и този път ще има истински гаранции за сигурност за Украйна. Изрично генералният секретар на НАТО посочи, че изграждането на силна украинска армия и то с участието на Алианса след постигане на мир е ключова гаранция. Рюте изрази увереност, че САЩ ще участват в гаранциите.

NATO Secretary General Rutte said security guarantees for Ukraine will not repeat the Budapest Memorandum and will involve the US and NATO. He outlined a two-level approach: a peace deal or ceasefire to strengthen Ukraine’s military, and ongoing talks on possible European troop… pic.twitter.com/l4LROVl5nh — WarTranslated (@wartranslated) August 22, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново има намаление на интензивността на военните действия в Украйна, макар спадът да не е много голям. Общо на 22 август е имало 143 бойни сблъсъка по официални украински данни – с 14 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 174 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. С 49 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5197 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 600 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 5417 FPV дрона, което е с около 450 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 38 отбити по данни на украинския генщаб за последните 24 часа. Още 19 са станали в съседното на юг Новопавловско направление. В Лиманското направление е имало 25 руски пехотни атаки и това са единствените три направления с двуцифрен брой бойни сблъсъци – показателно е, че в пограничния район на Курска област и област Суми активността стои на едноцифрено число пехотни боеве почти цяла седмица, а в цитирания по-горе дневен обзор на ISW има данни, че украинците са овладели още едно селце, Варачино – има геолокализирани видеокадри от руски обстрели на нови украински позиции там. Руснаците пък имат лек напредък в източната и южната част на Юнаковка.

Ukrainian aerial reconnaissance destroyed a Russian Grad MLRS on the Pokrovsk front, ArmyInform reports. Footage shows a powerful detonation after the strike by pilots from the Chervona Kalyna brigade and supporting units. pic.twitter.com/ypbLI3mFYG — WarTranslated (@wartranslated) August 22, 2025

"В Донбас има тактически успехи на подразделенията ни в няколко направления, по-специално на административната граница с Днепропетровска област и край Добропиля (Добро поле). Тенденцията е положителна, свързана с освобождаването на няколко населени места. Просто тактически успешни настъпления, нищо повече - надявам се те да продължат, за да осигурят по-изгодна оперативна позиция в направленията за нашите части", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". И отново - геолокализирани видеокадри в обзора на ISW от руски обстрел по украинска позиция в южната част на село Удачно, южната дъга на Покровск, подсказват лек украински напредък.

Конкретни украински успехи – в Новопавловското направление обратно е отвоювано село Зелени Гай (Зелен човек), за което руснаците хвърлиха огромни усилия с идеята да подсигурят максимално южния фланг на Покровск и да контролират по-голям периметър на границата между Донецка и Днепропетровска област. Успехът е дело на Първи батальон на 37-ма украинска механизирана бригада (СНИМКА и КАРТА). Освен това – в Лиманското направление украинците са успели да си върнат Новомихайловка – селото е на северния фланг на руския клин от Торско, който сочи от изток на запад право към Лиман (КАРТА). Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче твърди в обзора си, че от юг в Лиманското направление руската армия е успяла да постигне успех в Серебрянския горски парк, западно от Диброва (5-6 километра югоизточно от Кремена). Каналът се подиграва и с данните, че руснаците вече превзели Володимировка, а това беше обявено от руското военно министерство – в Торецкото направление, в посока към Покровск, като критикува "красиви" фалшиви руски телевизионни репортажи. Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Рибар" също казва, че боеве има до Володимировка, а не че селото е превзето.

1st Battalion of 37th Marine Brigade showing their infantry presenting the Ukrainian flag in Zelenyi Hai, Donetsk



48.06839, 36.65014



Drone Feed Date: August 21, 2025@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/ZPtC7Q5j3a — PJ "giK" (@giK1893) August 22, 2025

Интересна новина и от Русия – руският политолог Сергей Марков, който е с реноме на прокремълски експерт, вече е обявен за чуждестранен агент в Руската федерация. В последно време Марков направи някои скандални за кремълско оръжие изказвания – че Русия е свалила самолета на Азербайджанските линии, който се разби по коледно-новогодишните празници, както и че хвали азербайджанския президент Илхам Алиев. Самият Марков припомни, че е под санкции от Канада и се обясни във вярност на Путин, след като стана ясно какво му се е случило:

Pro-Kremlin political analyst Sergei Markov, a former Putin confidant, has been designated a “foreign agent” in Russia—the first openly pro-Kremlin propagandist to receive this label.



Markov had claimed Russia shot down an Azerbaijani jet, praised President Aliyev even as he… pic.twitter.com/wnT2eJBxzz — WarTranslated (@wartranslated) August 22, 2025

Тази нощ Русия е изстреляла 49 дрона клас "Шахед" по Украйна, свалени са 36, според сводката на украинските ВВС. Загинал е украински военен пилот, пилотирал МиГ-29 - майор Серхий Бондар - Още: Украйна пак се прицели в руски рафинерии, удари по поредна руска жп гара. Пожар в рафинерия в САЩ (ВИДЕО)