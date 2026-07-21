Иран рани 100 военни на САЩ през юли, Тръмп избира между 10-дневно примирие и пъклен план с Израел

От началото на юли близо 100 американски военнослужещи са били ранени при поредица от ирански удари срещу военни бази на САЩ в Близкия изток, съобщи CBS News, позовавайки се на представители на американското правителство. Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди пред медията, че близо 100 войници са били ранени от 7 юли насам. Той посочи, че 96% от тях вече са се върнали на служба, а повечето от нараняванията са леки сътресения на мозъка.

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Смъртни случаи в Йордания и Ирак

Иран е нанесъл удари по американски обекти в Йордания, Кувейт, Бахрейн и други страни в региона в отговор на продължаващите американски въздушни удари срещу ирански цели.

През последните дни Министерството на отбраната на САЩ съобщи също за смъртта на двама американски войници в база в Йордания, за откриването на останките на трети изчезнал войник, както и за смъртта на още един войник в Ирак по време на контролирано взривяване на невзривен ирански дрон.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да отвърне за смъртта на американските войници, като заяви, че „всеки път, когато Иран убие американски войник, ще плати многократно“.

Иран пак поразява бази на САЩ в Бахрейн и Кувейт, Щатите отвръщат с удари по командни центрове и ПВО

Иран и САЩ продължават да си нанасят удари след нарушаването на примирието вече повече от седмица - днес е ден №10. Според иранските медии Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР, или Иранска революционна гвардия) тази нощ отново е нанесъл удари по американски бази в Бахрейн и Кувейт, като е унищожил радари и ракетни системи Patriot. Иранската революционна гвардия каза още, че нейните въздушни сили са нанесли удари по комплекс, в който са разположени американски войски в района на Рукбан в Йордания, като твърди, че са загинали няколко войници.

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Йордания и Бахрейн съобщиха във вторник, че техните противовъздушни сили са прехванали поредица от ирански въздушни атаки. Йорданските противовъздушни сили са пресекли и унищожили пет безпилотни летателни апарата, излетели от Иран през нощта и рано на 21 юли, съобщи официален военен източник пред йорданската информационна агенция „Петра“.

Въздушната отбрана на Бахрейн пък е прехванала и унищожила няколко ирански въздушни цели, съобщиха от Силите за отбрана на страната, без да уточняват колко дрона или ракети са били свалени. Военните обвиниха Иран, че излага на опасност цивилни граждани чрез атаки с ракети и дронове, и призоваха хората да не се приближават до отломки или неидентифицирани обекти.

На свой ред, Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че е „нанесло удари по ирански военни командни центрове, военноморски сили, пускови установки за ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана, за да отслаби способността на Иран да продължава атаките срещу търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток“.

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Посредниците предлагат 10-дневно примирие, САЩ и Израел мислят и за ескалация

На този фон - според Axios - Катар, Египет, Пакистан и други регионални посредници са предложили САЩ и Иран да обявят 10-дневно примирие.

Изданието отбелязва също, че американски и израелски официални лица виждат само два „реалистични варианта“ - постигане на ново 10-дневно примирие за отваряне на Ормузкия проток или започване на мащабна съвместна военна кампания на САЩ и Израел, за да се принуди Техеран да капитулира.

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