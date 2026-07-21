Можем да ги откажем, но цената ще е голяма: Бивш военен министър за американските самолети

"Вече сме 20 години и повече членове на Алианса, наясно сме какви са взаимоотношенията, наясно сме, че България трудно би могла да запази националната си сигурност без Алианса. Ние можем да откажем, но това би било промяна на цялата система за национална сигурност", каза в сутрешния блок на бТВ бившият министър на отбраната Николай Свинаров във връзка с искането за пребиваване на американски самолети в България.

"Възраждане" казват как това е загуба на суверенитет. Нека да се опитаме с едно изречение да кажем, че последните 150 години България е имала действителен суверенитет не повече от 20 години, което е доста малък процент. Сега да си мислим, че ставаме зависими, ние не можем да бъде независими", смята Свинаров.

Според него всеки иска да има повече информация, всеки иска да знае детайли, но те са за управлението и трябва да се представят и в парламента и не винаги са интересни за българските граждани.

Попитан дали това не ни въвлича в конфликта в Близкия изток, Свинаров отговори, че отдавна имаме този проблем с българското общество, което не иска да участва във военни действия като всяко нормално общество, но няма яснота как това се предотвратява и какви трябва да бъдат мерките, за да бъде България и устойчив партньор, и да няма пряка намеса във военни действия.

Няма правни проблеми

Той не вижда правни проблеми през разрешението за пребиваване.

"Преди да се произнесе парламентът, самият премиер каза, че Министерски съвет ще предложи да се вземе такова решение", каза още Свинаров. Той обаче обърна внимание, че това не е искане от НАТО и че Алиансът няма нищо общо с това искане.

"Това е искане от САЩ, които освен наш стратегически партньор, са страна, с която имаме сключено споразумение от 2006, което никой не е отчел как се ползва и ползвало ли се е. Летището в "Безмер" е част от това споразумение и то е предназначено за съвместно ползване от двете държави", обясни още Свинаров.

Според него щом американците искат това летище, значи това ги устройва. ОЩЕ: Извънредно заради американските самолети: Депутатите от Комисията по отбрана се събират