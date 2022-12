Първи данни: Над 120 руски ракети са изстреляни срещу Украйна тази сутрин

Сред мишените е и столицата Киев, съобщават властите. Най-малко четири експлозии са чути днес в града, нанесени са сериозни материални щети. Има поне трима пострадали, сред тях 14-годишно момиче.

Кметът на Киев Виталий Кличко призова гражданите да потърсят убежище, да заредят телефоните си и да се запасят с питейна вода.

Системите за противовъздушна отбрана са успели да свалят десетки руски ракети, казват още украинските власти.

National Guards of Ukraine taking down a Russian cruise missile today.



We can't see the result but the excited screams speak for themselves.



Glory to Heroes!



📹: @StarskyUA pic.twitter.com/xWWCmNhGsZ