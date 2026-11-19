Русия вече тества новия си дрон-ракета "Геран-6" - поредната модификация на иранските далекобойни дронове "Шахед". Този дрон-ракета ще може да достига до скорост 1000 км/ч. Това каза пред РБК Украйна украинският дептуат Фьодор Вениславски, който е член на комисията по отбрана и разузнаване във Върховната рада (украинския парламент).

Вениславски подчерта - тези дронове, като "Геран-6" и действащият "Геран-5", вече всъщност са крилати ракети и дори с дронове-прехващачи е трудно да бъдат спирани. Най-ефективното средство за противодействие са ракети "земя-въздух" и "въздух-въздух" - ОЩЕ: Украйна: "Геран-5" развива 1000 км/ч, Русия вкарва AI в дроновете си, за да атакуват сами влакове и коли (ВИДЕО)

Същевременно Вениславски каза и друго: "Убеден съм, че катастрофално закъсняваме със закона за космическите сили". Но на първо четене такъв закон вече е приет и се подкрепя на всички нива. "Разполагаме с ресурсите, които ни позволяват да сформираме пълноценни космически сили доста бързо - средства за изстрелване на космически кораби, ракети-носители - по време на войната вече ги тествахме 3 пъти, като два екипа го правеха паралелно; напълно готова наземна система за управление на космически кораби; военни и невоенни формирования", добави Вениславски.

Украинският депутат добави, че страната му работи по своя алтернатива на Starlink. "Мисля, че Великобритания, САЩ, Франция и други партньори ще ни помогнат да се развиваме по-бързо. И има всички шансове да демонстрираме добри резултати в рамките на една година", уточни той.

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