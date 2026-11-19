Най-малко 372 цивилни украински граждани са били убити и 1981 са ранени през октомври 2026 г., най-високият брой за октомври от началото на пълномащабната инвазия и с 95% повече, отколкото през октомври 2025 г., когато е имало 183 убити и 1021 ранени. Оръжията с голям обсег (ракети и дронове) остават водеща причина за жертви сред цивилното население, представлявайки 55% от общия брой (177 убити; 1108 ранени). Това сочат данните на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.

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Жертви сред цивилното население

Жертвите сред цивилното население от въздушни планировъчни бомби се е увеличил, като броят на убитите цивилни се е удвоил в сравнение със септември, достигайки 92 убити и 331 ранени. Планиращите авиобомби и дронове с малък обсег (68 убити; 380 ранени) представляват почти равен дял от жертвите сред цивилното население (съответно 18 и 19%).

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Цивилни хора са били убити и ранени в 22 области на Украйна и град Киев. Най-голям брой убити и ранени е документиран в Киев (25 убити; 174 ранени), Краматорск (29 убити; 124 ранени), Харков (19 убити; 129 ранени), Запорожие (31 убити; 103 ранени) и Славянск (27 убити; 96 ранени).

Жертвите сред цивилното население в Херсонска област, включително град Херсон (6 убити; 105 ранени), са по-малко през октомври, отколкото през предходните месеци. Това може отчасти да е свързано с временното локализирано прекратяване на огъня в района на Олешки.

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Проверени данни

Проверените данни включват 12 убити и 18 ранени цивилни лица на територията на Украйна, окупирана от Руската федерация. Според публични изявления на руските власти за отделни инциденти през октомври, най-малко 90 души са били убити и 306 ранени на окупираната територия и най-малко 59 души са били убити и 402 ранени в Руската федерация. Поради липса на достъп и независими източници на информация, HRMMU не е успяла да провери по-голямата част от твърденията.

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Цивилните жертви от януари до октомври 2026 г. (2 957 убити; 17 218 ранени) са с 63% повече, отколкото през същия период на 2025 г. и повече от два пъти по-високи, отколкото през същия период на 2024 г.

Засилване на атаките

През октомври руските въоръжени сили значително засилиха атаките срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна, включително мащабни координирани ракетни атаки и атаки с дронове. Атаките нанесоха ще ти на електрическата и отоплителната инфраструктура, временно прекъснаха електрозахранването, а в някои градове и водоснабдяването. В резултат на атаките украинските власти въведоха постоянни планирани прекъсвания на електрозахранването в цялата страна. Украинските въоръжени сили атакуваха и електрическа инфраструктура в окупираната от Русия територия на Украйна.

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