Парламентът на Дания ратифицира единодушно споразумение за сигурност със САЩ относно Гренландия, договорено с американския президент Доналд Тръмп. Така Копенхаген се надява да сложи край на противопоставянето около бъдещето на арктическия остров. Споразумението беше подписано през септември от САЩ, Дания и Гренландия, за да се преодолее напрежението, породено от многократните заплахи на Тръмп да поеме контрола над богатия на полезни изкопаеми остров, припомня Ройтерс.

Гренландия е самоуправляваща се територия в състава на Дания с население от 57 000 души.

Според резултатите от гласуването споразумението е подкрепено от 109 датски депутати, като нито един не е гласувал против. Документът не подлежи на гласуване в Сената на САЩ.

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Днес споразумението ще влезе в сила, след като датското външно министерство уведоми американската страна с дипломатическа нота, че необходимите процедури са приключили.

Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия, включително като им позволява да изградят система за противоракетна отбрана „Златен купол“. Същевременно то потвърждава суверенитета на Дания и правото на жителите на Гренландия на самоопределение.

Парламентът на Гренландия ратифицира споразумението по-рано този месец.

Но анализатори се тревожат, че дори сега Тръмп няма да прекрати опитите си да завладее острова. „Има много признаци, че това не е краят, а по-скоро началото“, заяви Микел Ведби Расмусен, преподавател по политически науки в Университета на Копенхаген. „С вече сключеното споразумение САЩ ще могат да настояват за по-голямо влияние върху решенията, свързани със сигурността, както и върху част от добива на стратегически ресурси“, посочи той.

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