Първи сняг и студ: Руски войници мръзнат като кучета при Воронеж (ВИДЕО)

За руските войници обаче, властимащите от кръга на Владимир Путин изглежда отдавна са се погрижили да разберат що е то сняг и зима в неизмеримо количество студ и без някой друг да е бомбардирал ТЕЦ-ове, електроразпределителни станции и трафопостове. Видеокадри, за които се казва, че са заснети при Воронеж, показват как са "разквартирувани" новомобилизираните руснаци. Те нямат свестни палатки и се мъчат да се стоплят, като палят огън в снега.

В Украйна вече също почна да вали сняг през тази седмица - в социалните мрежи бяха публикувани видеа от Харков и Киев.

Зеленски: Над 10 милиона украинци са без ток след руските удари

The first snow fell, and the mobilized Russians were left without tents in the forest in Voronezh region pic.twitter.com/6yk5okzUY2