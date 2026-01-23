Първи версии каква е причината за железопътната катастрофа в Испания (ВИДЕО)

Официална разследваща комисия установи, че възможната причина за смъртоносната железопътна катастрофа в Южна Испания е счупена релса, пише ДПА. На 18 януари високоскоростен влак, пътуващ за Мадрид, дерайлира, навлизайки в съседния коловоз, където се сблъска с друг движещ се влак близо до град Адамус в андалуската провинция Кордоба. Загинаха 45 души, а 120 бяха ранени. Влакът на компания „Ирио“, който се е движел със скорост 110 км/ч, е пътувал от Малага за Мадрид, а вторият влак „Рефе“ - към южния град Уелва със скорост 200 км/ч.

🇪🇸 Spain: At least five dead and 25 seriously injured after two high-speed trains derailed in Adamuz pic.twitter.com/0Dcx9xDTeY — Geo News (@GeoTienou) January 18, 2026

Испанската комисия за разследване на железопътни инциденти подчерта в предварителния си доклад днес, че са открити вдлъбнатини по повърхността на колелата на влака „Ирио“. Тези вдлъбнатини и наблюдаваната деформация на релсите сочат, че релсата вече е била счупена, преди влакът „Ирио“ да мине по нея и да дерайлира, се казва в доклада, огласен от Министерството на транспорта. Подобни вдлъбнатини са били открити и по колелата на три други влака, които са минали по този участък от релсите малко преди това.

Проби от релсите ще бъдат изпратени в металографска лаборатория, за да се установят възможните причини за счупването. Комисията обаче подчерта, че други хипотези относно причината за инцидента все още не са изключени.

