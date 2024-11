Първият сняг падна в Лондон (ВИДЕО)

Части от Лондон видяха първия си сняг тази зима, съобщава BBC.

В момента има жълт код за сняг сняг и лед в Северна Ирландия, Северна Шотландия, Северна Англия, Мидландс и североизточен Уелс. Минусовите температури във вторник вечерта може да доведат до заледени пътища и тротоари в сряда.

It's a little too wet for it to settle, but parts of London have seen their first snowfall this winter. ❄️ pic.twitter.com/TGlCw1MKgn