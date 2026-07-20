"Работата ми приключи“: Киър Стармър с последна реч като премиер (ВИДЕО)

Киър Стармър заяви в последната си реч като британски премиер, че работата му "е приключила" и че си тръгва "с усмивка". В изказване пред канцеларията си на "Даунинг Стрийт" 10, откъдето след това се отправи към Бъкингамския дворец, за да подаде оставката си пред крал Чарлз III, Стармър заяви, че ще "предаде щафетата" на Анди Бърнам. ОЩЕ: С обещание за 10-годишна промяна: Великобритания ще има нов премиер от днес

Досегашният премиер, който беше придружен от съпругата си Виктория Стармър, колеги и приятели, заяви, че страната е "по-силна и по-справедлива", откакто лейбъристите са поели управлението.

"My work is done"



Keir Starmer reflects on his achievements during his time as prime minister during his farewell speech in Downing Street



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"На път съм да посетя Негово Величество краля, за да подам оставката си и да затворя страницата на мандата си като министър-председател. Работата ми приключи", заяви Стармър. "За шест години и половина аз изведох партията ни от историческото поражение през 2019 г., промених я, за да бъде готова да се изправи пред страната, и спечелихме убедителна победа на общите избори през 2024 г.", каза още той.

"Оттогава за мен беше привилегия да служа на вас и на тази велика страна като министър-председател и съм убеден, че Великобритания сега е по-силна и по-справедлива, отколкото беше преди две години", добави Стармър.