С обещание за 10-годишна промяна: Великобритания ще има нов премиер от днес

Днес (20 юли) Анди Бърнам поема поста министър-председател на Великобритания след оставката на Киър Стармър. В първата си реч като премиер той се очаква да обещае "стабилно и отговорно" управление и да представи визията си за промяна през следващото десетилетие.

Новият премиер ще обяви "10-годишен план за Великобритания", като ще подчертае, че необходимите реформи "не могат да бъдат осъществени за една нощ". В интервю за вестник "Таймс" преди официалното си встъпване в длъжност лидерът на Лейбъристката партия заяви, че иска да покаже на обществото правилната посока и че възнамерява "да прави нещата по различен начин". Още: "Най-голямата промяна от 40 г.": Анди Бърнам става премиер на Великобритания и обещава 5 неща

След като влезе на "Даунинг стрийт", Бърнам ще представи през следващите дни конкретните си планове за изпълнение на обещанието да "препрограмира" държавата, така че да подобри живота на британците.

"Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязвам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това", каза новият премиер пред "Таймс".

Бърнам смята, че през последните 40 години политиците са "загубили контрол". Според него обещанието му да сложи край на "40 години неолиберализъм" означава не само по-голям контрол върху цените на комуналните услуги, но и по-строг контрол върху публичните разходи. Още: Ще продължи ли подкрепата: Бъдещият премиер на Великобритания обяви каква ще е политиката му спрямо Украйна

Попитан дали заявката му да бъде премиер на всички британци означава, че е готов да работи с лидери на други партии, Бърнам отговори, че ще търси общ език с всеки. Той посочи, че лидерът на Консервативната партия Кеми Бейденок е "много по-способна" от някои от своите предшественици, а за Найджъл Фарадж отбеляза, че не може да се отрекат уменията му да общува с хората.