Радата стартира рокадите на върха в Украйна, Бащата на драконите с ясна закана към Путин (ВИДЕО)

Украинският парламент освободи Денис Шмигал от поста министър на отбраната, като 265 депутати гласуваха в подкрепа на оставката му. Очаква се бившият премиер да бъде назначен за вицепремиер и министър на енергетиката, а Михайло Федоров, който досега бе министър на дигиталната трансформация, да поеме поста му във военното ведомство. Това са част от рокадите в украинското правителство, извършени през последните седмици.

Михайло Федоров става министър на отбраната

Федоров също беше освободен от настоящия си пост с 270 гласа "за" от Върховната рада на Украйна (парламента). В предложението си той да стане министър на отбраната, президентът Володимир Зеленски подчерта, че Федоров е „силно ангажиран с въпросите, свързани с дроновете, и е много ефективен в дигитализирането на публичните услуги“. По-късно двамата се срещнаха, за да обсъдят модернизацията на отбраната на Украйна. С тази рокада Зеленски залага на развитието на технологията за дронове.

Назначаването на Федоров означава промяна във фокуса на Министерството на отбраната, по-специално увеличаване на производството на безпилотни летателни апарати, ускоряване на внедряването на нови разработки, по-тясно сътрудничество с частни производители и стартиращи компании и интегриране на цифрови решения директно в бойните операции, предава УНИАН.

Ukraine’s parliament has dismissed Denys Shmyhal as Minister of Defence. 265 MPs voted in favor of his resignation. Shmyhal is expected to be appointed Deputy Prime Minister and Minister of Energy, while Mykhailo Fedorov is set to become the new Minister of Defence. pic.twitter.com/h0reKUrr40 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026

Зеленски предложи кандидатурата на Федоров за министър на отбраната пред парламента и скоро се очаква официалното решение на Радата. Все още не е ясно кой ще заеме мястото му в Министерството на дигиталната трансформация.

Васил Малюк също официално напусна СБУ

Йевхен Хмара ще е временно изпълняващ длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), а въз основа на неговата работа президентът ще вземе решение дали да го номинира за одобрение от Върховната рада. Това обяви Давид Арахамия - председател на партията „Слуга на народа" на Зеленски - на заседание на парламента, на което се разглеждаше освобождаването на Васил Малюк от ръководния му пост в СБУ. Един от най-успешните ръководители на украинска служба по време на войната, който стоеше зад страховитата операция "Паяжина", подаде оставка в началото на годината: Бащата на драконите, планирал операция "Паяжина": Васил Малюк подаде оставка.

Пред "24 Канал" Малюк заяви, че все пак остава част от СБУ. "Експлозиите ще продължат", каза наричаният Бащата на драконите досегашен ръководител на службата.

„Всички ние подкрепяме г-н Йевхен да се докаже на тази длъжност и да постигне максимални резултати както в борбата и контраразузнаването, така и във всички други области, които са в отговорността на ръководителя на СБУ. Пожелаваме му успех. Той ще изпълнява временно длъжността, както Васил Василиевич (има предвид Малюк – бел. ред.) направи в продължение на повече от шест месеца. След това президентът ще вземе решение – или ще представи алтернатива, или ще потвърди този кандидат пред пленарната зала", каза Арахамия.

Хмара досега бе ръководител на звеното за специални операции на СБУ "Алфа".

