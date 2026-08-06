Рафинерията в Ярославъл изглежда си изпати пак от украинските дронове (ВИДЕО)

Войната между Русия и Украйна така и няма край, като въздушните удари са най-яркото на повърхността - и те носят все по-големи и страшни разрушения. Поредните - в Ярославъл е имало атака и изглежда целта е местната рафинерия. Местните власти блокираха изхода от града към Москва.

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"Нашият регион е под атака на украински дронове. От съображения за сигурност движението е затворено по изходния маршрут от Ярославъл към Москва от кръстовището на Московски проспект и Югозападния околовръстен път. Моля, въздържайте се от пътуване в тази посока и околностите ѝ или изберете маршрут, който избягва този участък", написа в официалния си канал в Телеграм местният губернатор Михаил Евраев. А след това добави: "Автобусите, пътуващи по Московски проспект, временно изпълняват обходен маршрут през "Суздалско шосе" и улица "Калинина". По-кратки маршрути се изпълняват и до кръстовището на улица "Нагорная" и Московски проспект и жп гара Московски проспект. Междуобщинските автобусни маршрути, пътуващи по затворения участък от магистрала М8, са временно преустановени".

Евраев засега не признава щети по Ярославската рафинерия. Но видеокадри от района показват голям облак гъст дим - руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA твърди на база геолокализация, че пожарът е на територията на рафинерията:

Междувременно Русия бомбардира Суми, като е повредила гражданската инфраструктура и жилищни сгради. "Врагът е извършил четири удара с управляеми бомби по гражданската инфраструктура на града. Жилищни сгради, нежилищни сгради и инфраструктура са повредени. Най-малко двама души са ранени. Те получават необходимата помощ. Продължава огледът на района и отстраняването на последиците от руската атака", каза в канала си в Телеграм Олег Григоров, ръководителят на военновременната администрация на Суми.

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