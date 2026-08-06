Кой има имен ден днес, 6 август 2026 г. Честито!

На 6 август 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Сотир, Спас, Христин, Христина, Християн, Християна, Христо, Сияна, Светлин, Светла. На 6 август Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници - Преображение Господне. Началото на празника идва от първите векове на християнството и е свързано с едно от най-важните евангелски събития - явяването на Иисус Христос в небесна слава пред трима от най-близките му ученици.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни!

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през август 2026 г.

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