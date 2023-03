В последния си удар по Будапеща германецът помоли чатбота, който може бързо да генерира есета, стихотворения или компютърен код, да напише рап песен за корупцията в Унгария.

Това е деликатна тема в страната, която се смъкна на последно място сред членовете на блока в класация на Transparency International за корупцията. В нея се твърди, че "политическият елит" злоупотребява с държавни и европейски средства. Освен това Европейската комисия замрази евросредства за Унгария именно поради тази причина, а Фройнд бе един от основните докладчици.

"От футболни клубове до луксозни замъци; Империята на Орбан е изградена върху измами и шуробаджанащина; Време е да се изчистим, време е да се борим; Няма да отстъпим, докато Орбан не изчезне от полезрението ни", се казва в приложението според публикация на Фройнд в Twitter.

Бързо обаче последва отговор - правителственият говорител Золтан Ковач публикува също в Twitter рап от ChatGPT за германеца, в който той е наречен "борец за демокрация", чиято "програма свети ярко". Според Ковач това е доказателство, че ChatGPT не е нищо повече от "генератор на глупости", по думите на Ковач.

Pardon my French, but ChatGPT is nothing more than a bullshit generator. Nothing proves this better than the song it gave us about @daniel_freund. Sure, he is a true "fighter for democracy"... https://t.co/VEhPJYPS2r pic.twitter.com/vD2Vrsb3V3