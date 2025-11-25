Разбомбен: Още един от най-скъпите руски военни самолети гори. Руска ПВО ракета удари руски жилищен блок (ВИДЕО)

Поне един руски радарен самолет А-50 "Бериев" е бил поразен и съсипан след украинска въздушна атака в района на руския град Таганрог, Ростовска област. Видеокадри в Телеграм ясно показват удара и вторичен взрив на самолета - Още: Киев пак гори, но Украйна подпали завода за най-скъпите руски военни самолети (ВИДЕО)

А-50 "Бериев" (АУАКС по класификацията на НАТО) осигурява радарно покритие и координация за щурмова авиация в рамките на няколкостотин километра. Такива машини Украйна вече унищожи в хода на войната, за последно при операция "Паяжина", а те са много малко. Счита се, че преди старта на пълномащабната война в Украйна тези самолети са били едноцифрен брой (по-точно 9 и то не всичките годни за оперативна дейност), като украинците поразиха 4 от тях

Иначе кадрите с горящия самолет са от военното летище "Таганрог-Южни" - това е изпитателен полигон на авиационния завод "Бериев". В украински мониторингови канали има твърдения, че не става въпрос за атака с дронове, а за удар с украинските ракети "Нептун":

Украинската атака е убила и трима души според губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар. Обаче в Новоросийск, където също имаше украинска въздушна атака, изглежда руска ПВО ракета, вероятно от комплекс С-300/С-400, е ударила жилищна сграда в града. Има видеокадри, които ясно показват удара и от тях може да се направи заключението, че става въпрос точно за "приятелски огън". Погрешно първоначално се появи информация, че видеокадрите са от Геленджик:

Според сводката на руското военно министерство от тази сутрин, между 23:00 часа на 24 ноември и 7:00 часа на 25 ноември московско време над руска територия са свалени 249 дрона. 116 от безпилотните летателни апарата са свалени над акваторията на Черно море, 76 - над Краснодарския край (там е Новоросийск), 23 - над Крим, 16 - над Ростовска област.