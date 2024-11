Разговори за мир с Путин преди Украйна да е по-силна му помагат: Оценка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин и марионетките му засега ясно показват, че не са готови на никакви отстъпки що се отнася до Украйна. Това се потвърди и след инициирания от германския канцлер Олаф Шолц телефонен разговор с Путин на 15 ноември – сигналите от Кремъл продължават да са опит режимът на Путин да се възползва от несигурната политическа обстановка и в Германия, но и в САЩ, смята американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

За ISW случилото се между Шолц и Путин е просто поредният епизод в политическата кампания на Кремъл да сдържа западната помощ за Украйна, за да може Руската федерация да постигне заложените от Путин цели (пълна капитулация и подчинение на Украйна) с оръжие в ръка. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира разговора на Путин с Шолц с думи, че няма никакво съвпадение на позиции и че Путин е готов на "разговори" за Украйна при своите условия: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО)

Dmitry Peskov reported on a phone call between Putin and Scholz. According to him, the initiative for the call came from the German side. The leaders outlined their positions, and Scholz emphasized the need for Putin's readiness to negotiate. It appears they found no common… pic.twitter.com/87JLWIyetQ