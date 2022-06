Разкриха причината за смъртта на Анди Флетчър от "Depeche Mode"

"Получихме резултатите от аутопсията и семейството на Анди ни помоли да ги споделим с вас. На 26 май Анди претърпява дисекация на аортата", се казва в публикацията.

Андрю Флетчър почина на 60-годишна възраст. Групата „Depeche Mode” е основана в град Базилдън през 1980 г. Името й идва от френското модно списание "Dépêche mode". Нейният стил отначало е ню уейв с елементи на ню романтик, а през 90-те години музикалните критици ги определят като алтернативна рок група.

„Depeche Mode” има 17 албума в Топ 10 на Великобритания и успех в международни класации с песни, сред които Enjoy The Silence, Personal Jesus и Just Can't Get Enough.