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След големите бунтове: До 500 училища във Франция остават затворени (ВИДЕО)

05 октомври 2026, 6:20 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
След големите бунтове: До 500 училища във Франция остават затворени (ВИДЕО)

Между 400 и 500 гимназии във Франция ще останат изцяло или частично затворени в първия ден на новата седмица (5 октомври), тъй като в тях не са осигурени необходимите условия за безопасност. Това заяви френският министър на образованието Едуар Жефре, цитиран от Франс прес.

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От началото на ученическите протести в страната 24 учебни заведения са били подпалени или разграбени, а 78 служители на образователната система са били ранени, каза министърът пред телевизия "Франс 2" и радио "Франс Ентер", предаде БТА.

Жофре уточни, че в петък (2 октомври) между 400 и 500 гимназии са преустановили занятията и вероятно приблизително толкова ще направят това и на 5 октомври. В част от тях обаче учебният процес ще бъде възстановяван постепенно.

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Ученическите протести във Франция започнаха в началото на седмицата и на места бяха съпътствани от сблъсъци и прояви на вандализъм.

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Училища Франция гимназии ученически бунтове
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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