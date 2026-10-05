След големите бунтове: До 500 училища във Франция остават затворени (ВИДЕО)

Между 400 и 500 гимназии във Франция ще останат изцяло или частично затворени в първия ден на новата седмица (5 октомври), тъй като в тях не са осигурени необходимите условия за безопасност. Това заяви френският министър на образованието Едуар Жефре, цитиран от Франс прес.

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От началото на ученическите протести в страната 24 учебни заведения са били подпалени или разграбени, а 78 служители на образователната система са били ранени, каза министърът пред телевизия "Франс 2" и радио "Франс Ентер", предаде БТА.

In France, 24 educational institutions were vandalized or set on fire amid high school student protests Between 400 and 500 institutions suspended operations due to the protests. As a result of attacks on staff, 78 people were injured. — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2026

Жофре уточни, че в петък (2 октомври) между 400 и 500 гимназии са преустановили занятията и вероятно приблизително толкова ще направят това и на 5 октомври. В част от тях обаче учебният процес ще бъде възстановяван постепенно.

Ученическите протести във Франция започнаха в началото на седмицата и на места бяха съпътствани от сблъсъци и прояви на вандализъм.

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