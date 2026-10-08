Убийството на Илиян Филипов:

Реакцията на Турция след потопените с дронове кораби в Черно море (ВИДЕО)

08 октомври 2026, 14:27 часа 1664 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Реакцията на Турция след потопените с дронове кораби в Черно море (ВИДЕО)

"Като международна общност и като страни от региона, никога не трябва да допуснем Черно море да се превърне в нов фронт на конфликта. Но за съжаление, както можете да видите, с разширяването на войната по всички фронтове, нейните последици се проявяват и в Черно море". Това заяви турският външен министър Хакан Фидан в дните след като търговският кораб "Рояд Мамадов" потъна в изключителната икономическа зона на Румъния, а друг потъна за минути недалеч от Бяла, в българската изключителна икономическа зона, след атака с дронове, при която бе спасен екипажът на друг плавателен съд.

Още: Борисов с разкритие за ударените кораби. Проверява се дали са превозвали войска

Хакан Фидан: Русия и Украйна водят офанзива една срещу друга преди зимата

"Работихме много усърдно, за да осигурим безопасно корабоплаване в Черно море. Нашето стриктно прилагане на Конвенцията от Монтрьо и Инициативата за зърното от Черно море бяха конкретни примери за този подход. Днес виждаме как войната се разпростира към Черно море.

Споделяме нашите оценки по този въпрос и с двете страни. Предлагаме също така определени решения и на двете страни", заяви Хакан Фидан.

Още: Ивайло Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Но в момента, по думите му, преди настъпването на зимата и Русия, и Украйна водят "масивна офанзива, за да постигнат военно превъзходство една над друга". Това "сериозно засяга безопасността на корабоплаването в Черно море", смята външният министър на страната, която заедно с България и Румъния участва в противоминната група в Черно море.

Припомняме, че диктаторът Владимир Путин категорично отказва да прекрати войната срещу Украйна, докато не постигне максималистичните си цели, включително превземането на целия регион Донбас, но те изглеждат мираж на фона на нетни загуби на територия на фронта в поредни месеци и изключително тежкото икономическо положение на Руската федерация.

Още: Май можем да виждаме дронове в Черно море, май ще привикаме Митрофанова: Шефът на парламентарната комисия по отбрана

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Русия Черно море война Украйна Хакан Фидан ударени кораби Черно море
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес