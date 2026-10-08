Реакцията на Турция след потопените с дронове кораби в Черно море (ВИДЕО)

"Като международна общност и като страни от региона, никога не трябва да допуснем Черно море да се превърне в нов фронт на конфликта. Но за съжаление, както можете да видите, с разширяването на войната по всички фронтове, нейните последици се проявяват и в Черно море". Това заяви турският външен министър Хакан Фидан в дните след като търговският кораб "Рояд Мамадов" потъна в изключителната икономическа зона на Румъния, а друг потъна за минути недалеч от Бяла, в българската изключителна икономическа зона, след атака с дронове, при която бе спасен екипажът на друг плавателен съд.
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Хакан Фидан: Русия и Украйна водят офанзива една срещу друга преди зимата
"Работихме много усърдно, за да осигурим безопасно корабоплаване в Черно море. Нашето стриктно прилагане на Конвенцията от Монтрьо и Инициативата за зърното от Черно море бяха конкретни примери за този подход. Днес виждаме как войната се разпростира към Черно море.
Споделяме нашите оценки по този въпрос и с двете страни. Предлагаме също така определени решения и на двете страни", заяви Хакан Фидан.
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Turkish Foreign Minister Hakan Fidan: We worked very hard to ensure safe navigation in the Black Sea. Our meticulous implementation of the Montreux Convention and the Black Sea Grain Initiative were concrete examples of this approach. Today we see the war spreading to the Black Sea. We must never allow the Black Sea to become a new conflict front, as an international community and as regional countries. But unfortunately, as you can see, as the war expands on all fronts, it is also showing its effects in the Black Sea. We are sharing our assessments with both sides on this matter. We are also presenting certain solution proposals to both sides. But right now, before winter arrives, both sides are in a massive offensive to gain military superiority over each other. This is seriously affecting navigation safety in the Black Sea.— Clash Report (@clashreport) October 8, 2026
Но в момента, по думите му, преди настъпването на зимата и Русия, и Украйна водят "масивна офанзива, за да постигнат военно превъзходство една над друга". Това "сериозно засяга безопасността на корабоплаването в Черно море", смята външният министър на страната, която заедно с България и Румъния участва в противоминната група в Черно море.
Припомняме, че диктаторът Владимир Путин категорично отказва да прекрати войната срещу Украйна, докато не постигне максималистичните си цели, включително превземането на целия регион Донбас, но те изглеждат мираж на фона на нетни загуби на територия на фронта в поредни месеци и изключително тежкото икономическо положение на Руската федерация.
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