Ивайло Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Ние от „Демократична България“ се подготвихме по отношение на този Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) и имахме седем конкретни точки, които предложихме на останалите участници. Проблем се оказаха две точки. Едната е нотата, която ние искахме България да изпрати до Русия, с ясно искане и ангажимент Русия да каже, че оттук нататък няма да има никакви действия и нападания в изключителната икономическа зона на нашата страна. Това обясни депутатът Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия след като два кораба бяха ударени от дронове в Черно море.

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Той обясни, че това е зърнен коридор, който е бил договорен през юли 2022 г. и се използва от Украйна, България и Румъния. „Украйна не е оперирала от началото на войната в този коридор просто защото там няма интересни товари, няма интересни цели. Русия опитва да спре корабоплаването там и единствената страна, която има интерес това нещо да се случи, е Русия. Това е много добре обосновано логическо предположение“, каза Мирчев.

Депутатът разясни, че на КСНС е станало ясно, че два кораба са ударени и за два часа единият е потопен. Единият кораб е ударен два пъти - от морски и от въздушен дрон. „Как си представяте в открито море чак такава случайност - да бъде прихванат и от морски, и от въздушен дрон? Има свидетел, който казва, че става дума за руски дрон, който е разпознал. Свидетел, който е бил в района“, разкри още Мирчев.

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Той обясни, че тази година имаме много сериозна реколта от зърно, която трябва да изнесем, а затрудняването на корабоплаването ще попречи. Освен това, по думите му, и застраховките ще скочат драстично. „Утре те могат да решат да ударят български кораб. И тогава какво правим? Откъде изнасяме ние нашите стоки? Ние нямаме подготвена логистика да ги изнесем на друго място“, заяви той.