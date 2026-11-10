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Семейство Макрон съди американска инфлуенсърка за клевета

10 ноември 2026, 13:54 часа 803 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Семейство Макрон съди американска инфлуенсърка за клевета

Първата дама на Франция Брижит Макрон и президентът Еманюел Макрон са завели миналата седмица в САЩ ново дело за клевета срещу американската инфлуенсърка Кандис Оуенс. Те я обвиняват, че е разпространявала и използвала невярната информация, според която съпругата на френския президент е транссексуална. Съдебният иск е подаден от президентската двойка във федерален съд в щата Тенеси.

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В края на октомври съдия ограничи обхвата на предишния им иск, заведен през лятото на 2025 г. срещу Оуънс в щата Делауеър. Тогава магистратът беше постановил, че Кандис Оуенс не може да бъде държана лично отговорна, тъй като срокът за предявяване на претенциите към нея е изтекъл, но е разрешил съдебното производство да продължи срещу компаниите ѝ.

Новата жалба, внесена на 4 ноември, е насочена лично към Оуънс в щата, в който тя живее. "Семейство Макрон наистина отново заведоха дело срещу мен", написа тя в социалната мрежа X.

В новото съдебно производство президентската двойка твърди, че Кандис Оуенс „е използвала невярна информация, за да популяризира собствената си независима платформа, да придобие известност и да печели пари“.

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Брижит и Еманюел Макрон я обвиняват, че след първоначалния иск от лятото на 2025 г. тя е „продължила“ действията си и е „разширила разпространението на лъжите си“ по техен адрес. „Това не е търсене на истината, а търсене на известност“, се посочва още в жалбата, в която на повече от 400 страници са изброени около 88 конкретни случая. „Тези лъжи причиниха огромни вреди на семейство Макрон“, се казва в съдебния документ, който говори за „международна кампания за унижение“.

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Тази дезинформация за Брижит Макрон, която периодично отново се появява и във френските социални мрежи още от избирането на Макрон за първи мандат през 2017 г., придоби широка популярност и в чужбина, особено в САЩ.

Това се случило, след като подкастърката Кандис Оуенс е подхванала темата през март 2024 г., а от януари 2025 г. ѝ е дала публичност в световен мащаб чрез поредица от видеоклипове, озаглавена „Да станеш Брижит“.

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Според тази невярна информация, широко разпространявана във Франция от среди, обединяващи привърженици на конспиративни теории, ковидни скептици и крайнодесни групи, Брижит Макрон, родена с фамилията Троньо, никога не е съществувала. Твърди се, че нейният брат Жан-Мишел е приел тази самоличност, след като се е подложил на операции по смяна на пола.

Според съдебната жалба президентската двойка на Франция се обръща към американския съд, „за да възстанови истината, да предотврати нови вреди и да потърси отговорност от г-жа Оуенс за нейното поведение“.

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Клевета Еманюел Макрон Бриджит Макрон инфлуенсър
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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