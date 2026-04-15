Правителството на Гюров:

Срив в руската икономика: Путин е шокиран от докладите (ВИДЕО)

15 април 2026, 17:39 часа 1985 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Владимир Путин е силно изумен от докладите за състоянието на руската икономика. Четири години след началото на "Киев за 3 дни", както е широко известна неговата "специална военна операция", диктаторът чете извадки от последните икономически доклади на съвещание и физиономията му изразява пълно недоумение от ситуацията. Каква ли може да е причината "руският мир" да не е в толкова цветущо състояние, каквото го вижда в сънищата си? Слава Богу обаче, в хода на съвещанието се намират и причините за повсеместния спад в индустрията - в обработващата промишленост, в строителството... Просто лошото време се оказва на първо място виновник за срива.

"На минус са обработващата промишленост и промишленото производство като цяло, а също и такъв важен отрасъл като строителството. Сред причините за отрицателната динамика специалистите отбелязват промените във времето, календарът и сезонните фактори", чете Путин от доклада. И още - тази година в месец януари имало 2 почивни дни повече отколкото през миналата, а през февруари пък - един почивен ден повече в сравнение с 2025 г. - от думите му излиза, че тези общо 3 дни са били решаващи за големия спад в производството.

"Това, разбира се, са обективни фактори, но е ясно, че не само те определят бизнес и инвестиционната среда в страната", добавя срамежливо все пак Путин, опитвайки се да вкара и малко разумно обяснение в картината.

Още: Украйна е постигнала такова предимство на фронта, че Путин ще се чуди какво да каже на Тръмп

Така или иначе макропоказателите в икономиката се оказали по-ниски от очакванията на експертите и по-ниски от заложените прогнози на правителството и Руската централна банка, обобщава руският държавен глава.

Още: Тежко е, Украйна ни подпука: Предатели в полза на Русия реват, руската икономика се срива (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Владимир Путин руска икономика война Украйна
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес