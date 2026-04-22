Сътрудничество и компромиси: Кая Калас проговори за победата на Радев и дали очаква промяна във външната политика на България

Така върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас коментира изборните резултати у нас и въпроса дали има опасения от промяна на външната политика на България спрямо Украйна след победата на Румен Радев.

Въпросът със заема за Украйна от 90 млрд. евро може да се реши в рамките на 24 часа, заяви Калас след края на Съвет "Външни работи" в Люксембург.

"Да не избързваме"

В коментар за очакванията си от новото българско правителство тя каза, че всеки трябва да дойде на масата с искрено желание за сътрудничество и компромиси.

"След изборите в Унгария има нова ситуация и очаквам положително решение по заема в рамките на едно денонощие, каза Калас. Тя допълни, че министрите са призовали да се ускори придвижването на 20-ия санкционен пакет срещу Русия и дори са дали предложения за 21-ви. Повдигнат е бил и въпросът за отварянето на още преговорни глави с Украйна", коментира тя.

Калас призова да не се избързва с изводите за новата власт в България.

"Ние сме 27 демокрации, което означава, че имаме избори, на които хората избират своето бъдеще. Преди да има ново правителство, ние не сме видели как действа то. Няма да избързваме пред събитията. Важно е всеки да дойде на тази маса с искрено и заинтересовано желание за сътрудничество, а също така и с компромиси, защото те се изискват от всички. В самото начало всеки е третиран еднакво, приветстваме новите колеги на масата, с които да се разбираме и сътрудничим", заяви тя, предаде БНР.

Според Калас има воля да се приеме решението за ограничаване на влизането на руски бойци от Украйна в ЕС до следващия Съвет "Външни работи" през юни.

Министрите са постигнали и политическо решение за разширяването на санкционния режим срещу Иран спрямо тези, които спират свободното корабоплаване в Ормузкия проток.