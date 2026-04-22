22 април 2026, 8:30 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
"Днес е последният шанс": Демерджиев притисна Сарафов да си подаде оставката

Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка! Това написа в профила си във Facebook бившият министър на правосъдието и на вътрешните работи и бъдещ депутат от "Прогресивна България" Иван Демерджиев. И добавя: "Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно".

Демерджиев е на мнение, че и и.ф. главен прокурор, и ВСС са длъжни да спрат да се държат като "щит на една компрометирана власт". "Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава", смята бившият силов министър.

"Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро. Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици", предупреждава той.

Припомняме, че вчера Демерджиев призова служебния правосъден министър Андрей Янкулов да блокира достъпа на Сарафов до неговия кабинет в Съдебната палата, използвайки съдебна охрана. Янкулов му отговори, че е против подобно действие. Той обясни и, че не кабинетът дава властта на Сарафов да упражнява функциите на главен прокурор, а Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Борислав Сарафов Андрей Янкулов Иван Демерджиев
