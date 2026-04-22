Обявиха носителите на наградата "БГ модна икона" 2026

Академията за мода обяви носителите на приза "БГ модна икона". Антоанета Добрева-Нети е фаворитът в категория "Кино и театър", Михаела Маринова – в категория "Музика", Орлин Павлов – в категория "Изкуство", Кубрат Пулев – в категория "Спорт", водещата от bTV – Лиляна Боянова, в категория "Медии и журналистика", a водещата от БНТ – Аделина Радева, в категория "Медии и журналистика".

Според традицията, критериите известни български личности да получат статут на БГ модна икона, са качества и добродетели като високи професионални постижения, безупречна култура, морал и репутация, изискан и модерен вкус и стил, социална и хуманна ангажираност, припомнят от Академията за мода.

"БГ модна икона `2026", за пореден път показа растящото значение на истинските знаменитости – на личностите, които със своите професионални успехи, стил, талант и добродетели, са светъл пример за подражание и вдъхновяващ еталон за перфектно поведение – социално и културно, качествено и естетическо. Поздравявам всички победители и благодаря на колегите журналисти от медийния съвет към Академията за мода за техните компетентни и безапелационни номинации. Респект към чудесните дизайнери, които показаха най-новите си колекции. Адмирации за арт и лайфстайл журналистите, отличени за своята прецизна работа, както и за моите прекрасни студенти, които отново показаха, че младите дарования в модния дизайн нямат конкуренти", каза председателят на Академията за мода – проф. Любомир Стойков.

Нови отличия

За първи път Академията за журналистика и комуникация удостои със своите професионални награди водещи представители на електронните и печатни медии – за техните постижения в сферата на арт и лайфстайл журналистиката. Академичен експертен съвет, съставен от учени, университетски преподаватели и медийни изследователи гласуваха за техния избор. С приза бяха удостоени Мариян Станков- Мон Дьо ("Нова телевизия"), Албена Александрова (Fashion Virus/ YouTube), Мария Райчева ("24 часа"), Силвия Джагарова (Banker special), Анжела Димчева ("Труд" и SofiaPress), Лилия Илиева ("Ева"), Георги Митов-Геми (bTV Radio и Classic FM) и Елица Стойчева (Code Fashion TV).

Бяха обявени новите стипендианти на Академията за мода – Ачелия Ахмедова и Теодора Пенкова, студенти по моден дизайн на проф. Любомир Стойков от Националната художествена академия. Освен тях, свои творчески предложения показаха и студентите Калин Минев, Мариела Любенова, Венета Павлова, Ния Йорданова.

В ревю спектакъла, предхождащ церемонията, своите нови колекции представиха Невена Николова, Атанас Парушев, Аксел Харди, Нели Радева, Велизара Георгиева Мария Рупова, Стефания Кривошиева, Габриела Карчина, Ванеса Иванова, Емилия Балталиева и Борислав Соколов-Бони.