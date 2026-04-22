Ново откритие във Великата пирамида в Гиза

Три независими екипа от физици, използващи три различни технологии за откриване, потвърдиха съществуването на голяма кухина, запечатана във вътрешността на Великата пирамида в Гиза преди приблизително 4500 години. Според DailyGalaxy, пространството се намира директно над Голямата галерия на пирамидата и е с дължина поне 40 метра. То е единична, непрекъсната секция, а не съвкупност от по-малки кухини.

Как физиците са сканирали пирамидата

Мисията ScanPyramids използва мюонна радиография, за да изобрази вътрешността на пирамидата. Японски изследователи инсталираха детектори за ядрена емулсия в Камерата на кралицата. Френски физици инсталираха телескопи за откриване на газ на северната външна част на пирамидата. В резултат на това и трите групи, работейки независимо една от друга с различни инструменти, откриха една и съща празнота на едно и също място.

Голямата празнота се оценява на приблизително осем метра височина, два метра ширина и поне 40 метра дължина, разположена на около 20 метра над нивото на земята на пирамидата. Напречното ѝ сечение е много подобно на това на Голямата галерия отдолу, която се простира на 47 метра и е висока 8,6 метра.

Кейт Спенс, археолог в университета в Кеймбридж, каза пред National Geographic, че една от теориите предполага, че може да е била вътрешна строителна рампа. Покривът на Царската камера е подсилен с масивни гранитни греди и рампа на това място би била структурно полезна за повдигане на тези блокове на място. След строителството такава рампа е можела да бъде оставена отворена или запълнена с рохкав развалини.

Някои изследователи предполагат, че това пространство може да е скритата гробна камера на фараона Хеопс, чиято мумия никога не е била намерена, а саркофагът в Царската камера е бил открит празен. Нито една от теориите не е потвърдена и физическият достъп до това скрито пространство в момента е неизвестен.

Втората структура и запечатаната врата

Голямата кухина не беше единствената структура, открита от проекта ScanPyramids. Отделен, по-малък коридор е открит зад каменната зидария от северната страна на пирамидата, между 17 и 23 метра над нивото на земята. През февруари 2023 г. изследователи вкараха ендоскоп в този проход и получиха първите директни изображения от вътрешността.

Египтологът Захи Хавас наскоро обяви откриването на коридор с дължина приблизително 30 метра, дълбок в структурата, до който е достигнат дистанционно управлявани роботи, оборудвани с камери. Роботите са достигнали до запечатана каменна врата в края на прохода. Хавас отбеляза, че каквото и да се крие отвъд, вероятно ще бъде разкрито още тази година.

Преди това учените предполагаха, че Великата пирамида може да е била построена отвътре навън, като е започнала от вътрешното ядро ​​и е използвала скрити макари за повдигане на камъните, докато структурата е нараствала. Това обяснява как камъни с тегло до 60 тона са били повдигнати на стотици метри само за две десетилетия.

