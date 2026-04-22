Кризата в Четвърта градска болница събира СОС на извънредно заседание

Столичният общински съвет (СОС) се събира на извънредно заседание, което е с една единствена точка – съдбата на Четвърта градска болница. Общинските съветници ще разгледат предложение за смяна на ръководството на болницата, предоставяне на нисколихвен заем на лечебното заведение, както и прекратяването му без ликвидация чрез вливането му във Втора градска болница. Вносители на доклада са Ваня Григорова, Саад Алуани, Борис Бонев, Диана Тонова, Иван Кирилов, Марта Георгиева и Пламена Терзирадева.

Припомняме, че общинското лечебно заведение е в тежко финансово състояние, а персоналът не е получавал заплати от месеци. На болницата е наложени запори от Националната агенция по приходите (НАП).

В мотивите към доклада се посочва, че предприемането на тези действия цели оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата.

В средата на месец март членовете на здравна комисия в СОС отидоха в болницата, за да се срещнат с лекарите и медицинските сестри и да разберат на място от директора какво е реалното финансово състояние на лечебното заведение.