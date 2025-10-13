Войната в Украйна:

Ролята на Гърция в Източното Средиземноморие: Знаците, че тя нараства

Премиерът Кириакос Мицотакис разговаря накратко с президента на Съединените американски щати (САЩ) Доналд Тръмп преди световната среща на върха за бъдещето на Газа в Египет. Новината предаде гръцкото издание Kathimerini. По-рано, преди заминаването си за Египет, Мицотакис определи срещата на върха като „исторически ден“, изразявайки надежда, че тя може да послужи като „крайъгълен камък за траен мир в Близкия изток".

Други знаци за нарастващата роля на Гърция

Шарм ел-Шейх сигнализира за нарастващата роля на Гърция Поканата, отправена към премиера Кириакос Мицотакис от египетския президент Абдел Фатах Ел Сиси, да присъства на срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх, се възприема в Атина като признание за нарастващата роля на Гърция в Източното Средиземноморие. Атина приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", но остава предпазлива относно прилагането му. Длъжностни лица подчертаха, че постепенното изтегляне на израелските отбранителни сили от Газа и освобождаването на заложници представляват само първите стъпки в един крехък процес. ОЩЕ: Примирието е крехко: Нетаняху заплаши, че войната в Газа може да се завърне

Стремежът на Тръмп

Междувеменно изданието посочва, че американският президент Доналд Тръмп се стреми да постигне напредък в мира в Близкия изток, след като посети Израел, за да отбележи постигнатото с посредничеството на САЩ примирие с Хамас.

„Всички казваха, че е невъзможно. И това ще се случи. И се случва пред очите ви“, каза Тръмп заедно с египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси.

На срещата на върха са представени близо три дузини държави, включително някои от Европа и Близкия изток. Израелският премиер Бенямин Нетаняху беше поканен, но отказа, като офисът му заяви, че срещата е твърде близо до еврейски празник.

Въпреки неотговорените въпроси относно следващите стъпки в Газа, която беше опустошена по време на конфликта, Тръмп е решен да се възползва от възможността, за да се стреми към постигане на неуловима регионална хармония.

„Имаме уникален шанс да оставим зад гърба си старите вражди и ожесточена омраза и да заявим, че бъдещето ни няма да бъде управлявано от борбите на минали поколения“, планира да каже Тръмп по време на срещата на върха, според откъси, публикувани от Белия дом. ОЩЕ: Израелската армия се изтегли на новите си позиции, но остава в ключовия коридор Филаделфи (ВИДЕО)

Деница Китанова
