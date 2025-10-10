Примирието е крехко: Нетаняху заплаши, че войната в Газа може да се завърне

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не спира да критикува анализатори и журналисти, които според него твърдят, че „няма начин да бъдат върнати останалите заложници, без да се отстъпи пред основното искане на "Хамас" – израелската армия да напусне изцяло Ивицата Газа, включително буферната зона, коридора Филаделфи (по границата с Египет, бел. ред.) и доминиращата територия, с всички последствия от това". Той каза, че е знаел, че ако израелската армия нахлуе в последната голяма крепост на терористичната групировка - град Газа, то "Хамас" ще иска "да спаси властта си".

В телевизионно обръщение днес, 10 октомври, Нетаняху добави, че е знаел, че ако се добави масивен дипломатически натиск „от нашия голям приятел президента Тръмп, тази мощна комбинация ще накара "Хамас" да върне всички наши заложници, докато израелската армия остане дълбоко в ивицата и задържи всички ключови позиции“.

Споразумението, което бе постигнато с "Хамас", предвижда в рамките на 72 часа, т.е. до понеделник на обяд, групировката да освободи 48-те пленници, които все още държи, като започне с 20-те, за които се смята, че са живи. В замяна на това Израел ще освободи около 2000 палестински затворници. Сред тях е и командир на "Ислямски джихад", който стои зад 3 бомбени самоубийствени атентата, стана ясно от списъка с първите имена, публикуван от Израел. Също така израелските сили трябва да се изтеглят от Газа, но все още държат контрола над коридора Филаделфи, части от Южна и Северна Газа, както и в периферията на град Газа.

Нетаняху обеща, че "Хамас" ще бъде разоръжена

Нетаняху обеща, че в следващите етапи на сделката „Хамас ще бъде разоръжена, а Газа ще бъде демилитаризирана". След това той заплаши групировката с евентуално връщане към война: "Ако това бъде постигнато по лесния начин, чудесно. А ако не, ще бъде постигнато по трудния начин", цитиран от The Times of Israel.

Снимка: Getty Images

Ден след като правителството му одобри споразумение за освобождаването на заложниците и прекратяването на войната в Ивицата Газа, премиерът на Израел подчерта, че не е послушал онези, които твърдели, че това не е възможно. Призна, че е бил подложен на силен вътрешен и международен натиск – да не навлиза в Рафах в южната част на Ивицата Газа, да не превзема коридора Филаделфи, да не действа на други театри на военни действия, да сложи край на войната и силите му да напуснат Газа, докато "Хамас", "Хизбула" и други врагове са "в разцвета на силите си". Темата със сигурността на Израел обаче не му позволила да го стори, по думите му.

"Това означава постигане на целите на войната, включително връщане на заложниците, премахване на балистичната и ядрената заплаха от Иран, която застрашаваше нашето съществуване тук, и разбиване на иранската ос, в която "Хамас" е централен компонент", каза Нетаняху въпреки разкритията по делото "Катаргейт". Според документи по делото се оказа, че израелският премиер не само е разрешил на Катар да плаща пари на "Хамас" и е улеснил прехвърлянето на кеш от Доха в Газа, но и част от екипа му е бил вербуван и подкупен от катарците: "Катаргейт" в Израел: Помощник на Нетаняху, пуснал секретни файлове, е задържан със свой колега.

Настоящото споразумение не е било възможно по-рано, смята Нетаняху

Нетаняху отрича, че настоящата сделка е била възможна по-рано. "Хамас" "никога не се съгласи да освободи всички наши заложници, докато ние оставаме дълбоко в ивицата. "Хамас" се съгласи на сделката едва когато почувства меча над главата си, а той все още е над главата ѝ", каза премиерът на Израел.

Снимка: Getty Images

"На настоящия етап сме фокусирани върху освобождаването на нашите заложници", каза Нетаняху и обеща телата на убитите заложници да бъдат погребани по еврейските обичаи. "Ще работим, за да намерим всички възможно най-скоро, и ще го направим като свещен дълг на взаимна отговорност", добави той.

Нетаняху благодари на Доналд Тръмп „за неговото световно лидерство и за неуморните му усилия да състави този план за връщането на нашите заложници“. Тръмп отново „доказа приятелството си към нашия народ, към нашата страна“, каза израелският лидер и благодари още на пратеника на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и на участващия в преговорите Джаред Къшнър, който е зет на Тръмп.

Празникът Симхат Тора преди две години се превърна в "ден на национален траур", каза Нетаняху. „Този Симхат Тора ще се превърне, с Божията воля, в ден на национално щастие. Щастие от завръщането на всички наши братя и сестри", допълни премиерът, който месеци наред е враг №1 на семействата на заложниците, защото отказваше да прекрати кървавата си кампания в Газа.

Във войната „постигаме огромни победи, победи, които променят облика на Близкия изток“, твърди той. И предупреди, че войната не е приключила, както и че все още предстоят значителни предизвикателства. В същото време имало важни възможности за "разширяване на кръга на мира около нас".

