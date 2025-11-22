Русия - удобната пералня за крадени коли

В Русия е в ход схема за кражба на коли от Европа и преминаването им през окупирани украински територии за получаване на „чисти“ документи. Това съобщи изданието „Известия“, позовавайки се на източник от индустрията за автомобилна сигурност. Автомобилите се крадат в Европа и Украйна, след което се транспортират до окупираните територии на Луганска и Донецка области, където е в сила „опростена процедура за проверка“. След това автомобилите се пререгистрират на фиктивни руски граждани с „честни“ документи.

Пререгистриране

„Тъй като хората могат да пререгистрират автомобил (регистриран в Украйна) на свое име и да го регистрират в Русия без никакви митнически процедури, крадците на автомобили обикновено нямат проблеми“, каза източник на „Известия“. След това автомобилите се транспортират до Ростов на Дон, където се регистрират на името на купувача. Според документите лицето изглежда е първият собственик на автомобила, тъй като проверката в базата данни няма да разкрие информация за международната история на превозното средство.

База данни

„Базата данни за кражби на превозни средства от Европа се актуализира нередовно и не от всички страни от ЕС. Например, Полша, Естония, Латвия и Литва на практика отказаха да сътрудничат с руските правоохранителни органи. Основният поток от превозни средства, откраднати в Европа, обаче преминава през Полша към Украйна и се контролира от членове на украински организирани престъпни групировки“, обясни Валентин Становов, експерт по организирана престъпност и пенсиониран полковник от полицията. Проблеми с превозното средство могат да възникнат едва след няколко години, ако информацията за кражбата бъде докладвана на Интерпол.

