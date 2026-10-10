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Русия „благодари“ на Тръмп за отменените санкции с 5 бомби върху жилищни блокове в Украйна, убивайки деца

10 октомври 2026, 14:47 часа 321 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Zelenskiy / Official
Русия „благодари“ на Тръмп за отменените санкции с 5 бомби върху жилищни блокове в Украйна, убивайки деца

Русия "благодари" за отменените от американския президент Доналд Тръмп санкции върху дизеловото гориво, като бомбардира жилищни сгради в Запорожие. Това написа днес на обяд президентът Володимир Зеленски в телеграм канала си, като посочи, че до момента е известно за 12 загинали цивилни (включително три деца) и 14 ранени, двама от които са в критично състояние.

"Днес Русия благодари за отмяната на санкциите върху износа на дизел, като пусна пет управляеми бомби върху жилищни сгради в Запорожие. Към момента, за съжаление, се знае за 12 загинали, включително 3 деца. Моите съболезнования на всички роднини и приятели. Други 14 души са ранени, двама от тях са в тежко състояние - лекарите се борят за живота им. Изяснява се информация за още 12 души, които биха могли да са под развалините. Всички служби са на място, продължават издирвателно-спасителните операции. 13 наши региона бяха ударени през нощта. Има разрушения на жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии", написа той.

Това е резултат от поредния жест, който Тръмп прави към Путин - това ясно се разбира зад думите на президента Зеленски. И когато се правят отстъпки пред агресора от държавата САЩ, която би трябвало да бъде партньор на Украйна, тогава Украйна ще се защити сама - със собствените си удари на руска територия - това е обещанието на Зеленски. 

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"Тази нощ е поредното потвърждение, че в Русия възприемат всяко облекчаване на натиска като сигнал, че е възможно да се продължат боевете, че е възможно да се хвърлят бомби върху градове. Необходими са други сигнали. Русия трябва да разбере, че войната трябва да бъде спряна и за това трябва да почувства загубите си. Сега нашите възможности за далечно действие гарантират това. И нашите отговори на руските удари ще бъдат такива. Благодаря на всички, които помагат."

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Володимир Зеленски Запорожие война Украйна руска ракетна атака
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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