Ботев Пловдив е напът да направи любопитен избор за нов старши треньор след раздялата със Станислав Генчев. Начело на "канарчетата" се очаква да застане Александър Томаш, който в миналото водеше големия градски съперник Локомотив Пловдив, както и Спартак Варна и ЦСКА. Специалистът вече работи по окомплектоването на екипа си, с който ще се опита да постави ново начало на стадион "Христо Ботев".

Александър Томаш подготвя завръщането си в Пловдив

След като Ботев официално се раздели със Станислав Генчев, Томаш се очертава като негов наследник на треньорския пост. Очаква се 47-годишният специалист да пристигне на "Колежа" с добре познатите си помощници Константин Мирчев и Тодор Кючуков, с които е работил и в предишните си отбори. Любопитното е, че част от досегашния му екип няма да го последва. Става дума за Христо Колев-Бащата, който е сред големите легенди на градския съперник Локомотив Пловдив.

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Бивши кадри на Левски също влизат в плановете на Ботев

Промени се очакват и в спортно-техническото ръководство на "жълто-черните". Двама бивши скаути на Левски - Красимир Петров и Георги Коруджиев, са спрягани за ключови позиции в клуба. Единият трябва да поеме функциите на спортен директор, а другият да отговаря за скаутското звено като главен скаут.

За последно Александър Томаш беше начело на ЦСКА, откъдето си тръгна след разочароващия сезон 2024/25, в който "армейците" останаха без трофей.

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