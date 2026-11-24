Бившият капитан на ЦСКА Тодор Янчев изрази задоволството си от развитието на "червените" под ръководството на Маркус Гиздол. Според него германският специалист вече е успял да промени облика на отбора и да спечели уважението на футболистите. Янчев коментира и предстоящия сблъсък с Трабзонспор в Лигата на конференциите, като открои един конкретен играч на "армейците", който според него превъзхожда останалите.

Тодор Янчев вижда сериозна промяна в ЦСКА при Гиздол

Бившият полузащитник, който е носил екипите както на ЦСКА, така и на Трабзонспор, очаква интересен сблъсък между двата отбора на обновения стадион "Българска армия". "Чудесен сблъсък между два гранда бих казал. ЦСКА е най-добрият отбор в България, Трабзонспор е един от четирите най-добри отбора в Турция наред с Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ. Имах щастието да играя там и останах с много добри впечатления", заяви Янчев пред Dsport.bg.

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Той изрази възхищението си от новото съоръжение на "червените", като подчерта, че домакинското предимство може да се окаже сериозен фактор. "Винаги е добре, когато си вкъщи. Както се казва, и стените помагат. Имах щастието да бъда на откриването в мача срещу Славия. Впечатлен съм от съоръжението и атмосферата, която се създава", допълни той.

Янчев обърна специално внимание на работата на Маркус Гиздол. "Футболистите имат респект към Маркус Гиздол. Вижда се промяната в самия отбор. При всеки нов треньор играчите са двойно повече мотивирани. Това се вижда и при Маркус Гиздол", коментира бившият капитан.

Стефано Сенси получи най-големите похвали

Сред футболистите на ЦСКА Янчев отличи италианския полузащитник Стефано Сенси, който според него изпъква със своите качества. "Безспорно Сенси ми прави най-добро впечатление в ЦСКА. Аз имам и слабост към халфовете, пристрастен съм. Вижда се, че Сенси е с класи над всички", категоричен беше той.

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