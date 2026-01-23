Русия готви усилено украински деца за армията си, а младото население в окупираните земи - за руски граждани

Руските окупационни власти сигнализираха за намерението си да изпратят десетки хиляди украински деца в летни лагери в окупираната част на Украйна и в Русия през лятото на 2026 г. Инсталираният от Кремъл "лидер" на Донецката народна република (ДНР), както Москва представя украинската Донецка област - Денис Пушилин - заяви на 20 януари, че администрацията му планира да „организира почивка“ за 58 000 деца в летни лагери. Той добави, че през 2025 г. вече са били изпратени 56 000 деца в такива лагери, включително над 24 000 момчета и момичета, които са посещавали летни програми извън окупираната Донецка област.

Администрацията на окупираната област Херсон пък заяви в същия ден, че през 2025 г. е изпратила 6310 деца от окупираната част на региона на такива летни програми за отдих.

Лагери за украински деца за военно обучение и патриотично възпитание в Русия

Пушилин конкретно посочи лагерите „Орленок“, „Алие Паруса“ и „Артек“ като такива, които децата ще посетят през 2026 г. „Орленок“ се намира в Краснодарския край, а „Алие Паруса“ и „Артек“ - на окупирания полуостров Крим. И трите са част от обширната руска екосистема за индоктриниране на украински деца чрез излагането на академично обучение, военно обучение и военно-патриотично възпитание, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Лабораторията за хуманитарни изследвания на Йейл (YHRL) идентифицира 210 места в Русия и окупираната Украйна, включително „Орленок“, „Алие Паруса“ и „Артек“, в които руски служители са завели и задържат временно или за неопределено време украински деца от 2022 г. насам, когато диктаторът Владимир Путин подпали пълномащабната война.

Русия продължава да изпраща и украински тийнейджъри в руски военно-патриотични лагери. Медиите в окупираната Херсонска област съобщиха на 15 януари, че 24 деца на възраст от 14 до 17 години от тази част на региона са участвали в програмата „Гордост на нацията. Пътят на развитието“ във военния спортен лагер „Авангард“. Той се намира във Волгоградска област на Руската федерация.

Един от тийнейджърите даде интервю за руските медии, в което заяви, че програмата му е разкрила колко „интересна“ може да бъде службата в руската армия. Той също така съобщи, че е практикувал управление на дронове с помощта на технологии за виртуална реалност. „Гордост на нацията“ се представя като програма, насочена към деца от окупирана Украйна, чиито родители са починали руски ветерани, и твърди, че учи децата за военните професии, управлението на дронове, стрелба с леко стрелково оръжие и други военно-патриотични занимания.

Украински източници оспорват факта, че програмата е предназначена за деца на руски ветерани, и съобщават, че руски служители са използвали явни заплахи и тактики на принуда, за да принудят родителите да запишат децата си в програмата. Експертите от ISW са съобщавали за предишни случаи, в които руски служители са изпращали украински деца в „Авангард“ за военно-патриотично обучение, а YHRL е идентифицирала центъра като едно от 210-те места, в които руски служители са задържали временно или за неопределено време украински деца от 2022 г. насам.

Нов закон в окупирана Украйна дава на властите възможност да отнемат украински деца от домовете им

Окупационната администрация на Херсонска област междувременно разширява правомощията на местните власти, назначени от Кремъл, да се произнасят по въпроси, свързани с деца. По този начин потенциално дава на местните окупационни служители или проруските колаборационисти по-голяма власт да вземат решения по въпроси, свързани с осиновяването и настаняването в приемни семейства.

Администрацията обяви на 19 януари, че местните окупационни власти ще получат правомощия за настойничество и попечителство над деца съгласно нов закон, който влезе в сила на 1 януари. Целта на този нов закон е официално да „засили превенцията на неравностойното положение на децата и социалното сирачество“ и да рационализира работата на регионалните служители, отговарящи за правата на децата.

Снимка: ДСНС-Украйна

Този нов закон обаче явно предоставя широки правомощия на местните власти да вземат решения от името на децата, като дава на общинските лидери правомощия за настойничество. Той може да позволи на местните окупационни администратори да отнемат децата от домовете им или от законните им настойници при широк спектър от обстоятелства. Може също така да даде на окупационните служители правото да дават деца за осиновяване.

Русия учи украински деца да управляват дронове

"Юнармия" (Руското национално движение на младите кадети) пък обучава украински деца как да управляват дронове в бойни условия. На 20 януари началникът на щаба на клона на "Юнармия" в окупираната Донецка област Виктор Пудак съобщи, че членовете на движението са започнали да посещават курсове по тактическо управление на бойни дронове в рамките на споразумение между "Юнармия" и Републиканския център за безпилотни системи „Владимир Жога“. Пудак отбеляза, че кадетите от "Юнармия" са завършили курсове по теория на управлението на дронове и симулатори на дронове и сега се обучават на реални бойни дронове в центъра.

„Владимир Жога“ е пряко ангажиран в разработването на руски бойни дронове и предоставя безпилотни самолети и обучение на оператори на дронове на руските и беларуските въоръжени сили. Декларираната мисия на "Юнармия" е да подготви младежите за бъдеща служба в руската армия и тя е активна в окупирана Украйна като инструмент за милитаризация и индоктринация. Русия се опитва по-широко да интегрира украинските деца в своята екосистема за разработване, производство и употреба на дронове, прави оценка ISW.

Русия институционализира разработването и производството на дронове в училищата в окупирана Украйна чрез въвеждането на задължителната учебна програма „Основи на сигурността и защитата на родината“. Агенция "РИА Новости", която е контролирана от Кремъл, съобщи на 21 януари, че е прегледала документи на руското правителство, които показват, че учениците ще започнат да се учат как да сглобяват и управляват дронове като част от задължителните часове по програмата. Посочва се, че тя изисква оборудване на училищните класни стаи с определени учебни материали, включително образователни и методологични материали за работа с дронове, софтуерен комплекс и комплект за проектиране на дронове, както и основен набор от прости модели дронове. Учебната програма се прилага в цяла Русия и в окупирана Украйна.

Заместник-председателят на окупационното правителство на Донецката народна република (ДНР) Лариса Толстикина съобщи на 20 януари, че националният проект „Младеж и деца“ е доставил комплект образователни материали и технологии на гимназия в окупирания град Донецк.

Налагането от Русия на учебната програма "Основи на сигурността и защитата на родината" в училищата в окупираната част на Украйна нормализира бързата милитаризация на училищната система в превзетите от Москва райони и подготвя украинската младеж за бъдеща служба в руската армия. Програмата подкрепя и усилията на Русия да използва украинската младеж в инфраструктурата си за разработване, производство и използване на дронове, категорични са експертите от ISW.

Снимка: ДСНС-Украйна

Младото население на окупирана Украйна да расте като руски граждани: Москва взема мерки

Русия разширява и мерките за принудително издаване на паспорти на украински деца под 14-годишна възраст. Миграционната служба на руското Министерство на вътрешните работи обяви, че от 20 януари децата могат да напускат руска територия само с чуждестранен паспорт. Руското законодателство изисква чуждестранни паспорти, а не вътрешни документи, за пътуване извън страната. Новите изисквания вече разширяват тези за чуждестранен паспорт за деца под 14-годишна възраст, която е законово определената възраст за паспорт в Русия.

Страната започна да налага своите закони за паспорти и документи в окупирана Украйна. Новите изисквания по същество ще направят невъзможно за деца под 14-годишна възраст да напускат окупираните територии, освен ако не получат руски документи. Заплахата от по-нататъшни ограничения на движението може да има и допълнителен ефект, като принуди семействата да получат руски паспорти за деца под 14-годишна възраст, за да избегнат контрол от руските окупационни и правоприлагащи органи.

Украинските деца в окупираните райони вече започнаха да получават руски документи масово при навършване на 14-годишна възраст, а на бебетата се издават руски паспорти от раждането, така че новите изисквания имат за цел ефективно да гарантират, че цялото младо население на окупирана Украйна ще расте като руски граждани, предупреждават от американския мозъчен тръст.

Водната криза в окупирана Украйна: сепаратистите я ползват като претекст да се завладяват още земи

Продължава и кризата с водоснабдяването в окупираните райони. Руските окупационни власти и коментатори продължават да твърдят, че единственият начин за разрешаването ѝ е руските сили да превземат цялата Донецка област. На 19 януари в интервю за руския държавен телевизионен канал „Россия-24“ лидерът на Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин заяви, че руските войски „се приближават към Славянск“, което „ще създаде необходимите предпоставки за възстановяване на пълното водоснабдяване“ на окупираната Донецка област. Той вече е правил подобни коментари, когато говореше за опустошителния недостиг на вода, като по същество прехвърляше вината за водната криза върху Украйна и оправдаваше по-нататъшни руски военни действия, вместо да се заеме конкретно с разрешаването на ситуацията.

Руският вестник „Комсомолская правда“ публикува на 16 януари интервю с руски анализатор по въпросите на развитието, който твърди, че „единственият начин“ за решаване на водната криза е не само руските сили да превземат Славянск, но и цялата Донецка област и целия ляв бряг на река Днепър.

Докато руските официални лица и коментатори продължават да призовават Русия да поеме допълнителен контрол над украинска територия, за да разреши водната криза, жителите на окупираните от Москва райони продължават да се сблъскват с все по-опустошителни проблеми с водоснабдяването и качеството на водата.

Контрол над медиите

Снимка: Getty Images

Руските окупационни власти продължават усилията си да изолират жителите на окупираните райони от всякакви неруски медийни източници или информационни потоци, като физически премахват украинската инфраструктура за сателитни антени. На 20 януари окупационният управител на Херсонска област Владимир Салдо заяви, че неговата администрация е премахнала 40 000 украински сателитни антени „Gorynych“ през 2025 г. и планира да премахне още 20 000 през тази година, като ги замени със сателитни антени „Русский мир“.

ISW е направил подробна оценка, че инсталирането на антени „Русский мир“ дава на Русия още по-голям контрол над информационното пространство и достъпа до медиите в окупираните райони, като изолира жителите от всичко, освен от одобрените от Русия новини и медии.

Руската телекомуникационна компания и интернет доставчик Miranda-Media, базирана в окупирания Крим, продължава да се разширява в останалата част от окупираната Украйна. На 21 януари Салдо се срещна с главния изпълнителен директор Сергей Мордасов, за да обсъдят разширяването на комуникационната инфраструктура и цифровите услуги на Miranda-Media в окупираната Херсонска област. Компанията е открила 99 нови търговски обекта в окупирана Украйна през 2025 г.

Miranda-Media е свързана с руската държавна банка "Сбербанк". Според информациите тя е разширила мобилните си услуги до два милиона жители на окупирана Украйна от 2024 г. насам. Разширяването на Miranda-Media в окупираната част на Украйна вероятно ще даде на контролираните от Русия телекомуникационни компании по-голям контрол и достъп до информационното пространство. От ISW вече са докладвали за ролята на други телекомуникационни оператори, свързани с Русия или контролирани от нея, в усилията за контрол на информационното пространство в окупираната част на Украйна.

